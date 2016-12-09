ФИФА может отменить ничьи в матчах чемпионата мира

Руководство ФИФА рассматривает вариант с отменой ничейных результатов на групповых стадиях чемпионатов мира, сообщает ТСН Проспорт.

Так, если инициатива будет одобрена, команды, которые сыграли основное время вничью, будут бить 11-метровые удары. Вероятно, серии пенальти могут появиться даже на групповых стадиях.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил абсолютно новый формат проведения турнира, который предусматривает участие 48 команд, которые будут поделены на 16 групп по 3 участника.

Ожидается, что официально эта идея будет объявлена в начале следующего года на заседании совета ФИФА в феврале, и если она будет принята, то апробируется только на ЧМ-2026.