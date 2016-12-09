Исполком УЕФА официально разрешил проводить в Харькове международные матчи

Завершилось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором Харьков был окончательно утвержден в списке украинских городов, которые смогут принимать официальные международные матчи, сообщает «Футбольный клуб».

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис отметил: «Действительно у меня есть хорошая новость для Харькова и всего украинского футбола. Исполком принял во внимание рекомендацию Комитета УЕФА по вопросам стадионов и безопасности, аргументы и усилия Федерации футбола Украины, центральных и местных властей и принял решение о возвращении Харькова в список городов, которые могут принимать официальные матчи под эгидой УЕФА»,.

Запрет на проведение в Харькове международных поединков был наложен в 2014 году, после начала военных действий на Донбассе.

С тех пор в городе прошел только один международный матч - товарищеская игра Украина-Сербия, которая завершилась победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 2:0.