Украина осталась на восьмом месте рейтинга УЕФА по итогам группового этапа еврокубков

Украина осталась на 8-м месте в рейтинге ассоциаций УЕФА по итогам группового этапа еврокубковых соревнований, сообщает Sport.ua.

Победы "Динамо" (в Лиге чемпионов) и "Шахтера" (в Лиге Европы) позволили несколько упрочить свои позиции - 42,233 очка.

Таким образом, по итогам первой части сезона 2016/17 украинские клубы сумели заработать 5.1 балл в таблице коэффициентов УЕФА.

Вместе с тем, у Украины будет один представитель в весенней части ерокубков - "Шахтер". А ближайшие преследователи Украины, занимающие 9-10 места Бельгия и Турция, будут представлены весной в Европе тремя клубами каждый.

Первые семь мест по-прежнему занимают Испания, Германия, Англия, Италия, Франция, Португалия и Россия. Наиболее ожесточенная борьба идет между Португалией и Россией за 6-7 места, которые разделяют всего 0,267 балла. Попадание в первую шестерку дает право через сезон заявить в Лигу чемпионов три команды. У идущих впереди португальцев в весеннем плей-офф примут участие две команды, у россиян - три.