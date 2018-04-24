Украина в еврокубках: "Динамо" громко хлопнуло дверью, максимум от "Шахтера"

На этой неделе состоялся заключительный 6-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, где свои последние матчи провели "Динамо", "Шахтер" и "Заря".

Несмотря на то, что ни для одной из команд этот тур ничего не решал с точки зрения турнирных вопросов - "Шахтер" досрочно занял 1-е место в своей группе Лиги Европы, а "Динамо" и "Заря" также досрочно стали аутсайдерами, соответственно, в Лиге чемпионов и Лиге Европы, матчи выдались запоминающимися. Как по результату ("Динамо"), так и по интриге ("Заря" играла против самого "Манчестер Юнайтед"), и по ностальгии (тренер "Шахтера" Фонсека приехал в родную Портгуалию, где соперничал со своей бывшей командой "Брагой").

Неожиданным с точки зрения результата этот тур можно назвать только для "Динамо". Уж слишком блекло они выглядят в этом сезоне, для того чтобы рассчитывать на столь яркую победу над претендентом на выход в плей-офф Лиги чемпионов "Бешикташем". Победа же "Шахтера", пусть и гостевая и, тем более, поражение "Зари" выглядят абсолютно логично.

"Динамо" громко хлопнуло дверью

Обстановка перед последним еврокубковым матчем киевского "Динамо" в сезоне 2016/17 была очень унылая. Отсутствие внятной игры на протяжении длительного времени, отсутствие турнирных задач, 10-очковое отставание от Шахтера в чемпионате, холод… Для нашего болельщика этого вполне достаточно, чтобы обойти футбол десятой дорогой. А те, кто все-таки решил в этот вечер поддержать любимую команду, даже несмотря на сами игру и счет, вполне возможно, об этом пожалели. Дело в том, что посещение стадиона у нас стало занятием небезопасным. Подсобили этому и дорогие гости... Но это тема для другого разговора.

Сергей Ребров выпустил на игру практически всех сильнейших. Многие надеялись увидеть в этот вечер Александра Шовковского, карьера которого, судя по всему, подошла к своему завершению. По словам Реброва, он и сам хотел выпустить на поле своего давнего товарища, но Шовковский сейчас травмирован. И громкий последний матч за "Динамо" он так и не сыграл...

В остальном же это был привычный состав только с двумя «но». На правом фланге обороны неожиданно появился номинальный центрбек Никита Бурда. Он заменил на этой позиции Николая Морозюка, который, в свою очередь, дублирует Данило Силву. А в середине поля на месте Дениса Гармаша мы увидели Виталия Буяльского. Чистого форварда на сей раз сыграл Артем Беседин, тогда как Жуниор Мораес вышел на поле только во втором тайме. Также Ребров отдал предпочтение Дерлизу Гонсалесу перед Виктором Цыганковым.

Игра сложилась совсем не так, как она должна была сложиться согласно законам футбольной логике. Ведь это "Бешикташу" нужны были очки, чтобы впервые в истории пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Ведь это "Бешикташ" не проиграл доселе ни одного матча группового турнира. Ведь это "Бешикташ" в предыдущем туре отыгрался со счета 0-3 в матче против "Бенфики". В то же время "Динамо" не имело ни одной победы, зато налицо были огромные проблемы в атакующей линии, о чем можно было судить по количеству забитых голов.

Однако с самого начала игра пошла по динамовскому сценарию. Хозяева забили быстрый гол, и турки занервничали. За ними это часто водится, если что-то идет не так. Вместо того, чтобы успокоиться и собраться, ведь впереди еще уйма времени, они пошли на поводу у своих эмоций. Как результат – удаление, случившееся при счете 1-0 в пользу "Динамо". И вот после этого "Бешикташ" окончательно "поплыл". А у "Динамо" начало залетать в ворота всё, что не залетело в предыдущих матчах. Любопытно, что в этой игре "Динамо" нанесло почти столько же ударов в створ ворот соперника, как в пяти предыдущих играх.

Уже к перерыву команда Реброва вела с преимуществом в 4 гола. Еще два турки пропустили во второй половине встречи. Матч они доигрывали вдевятером, так что о каком-либо сопротивлении говорить не приходится. "Динамо" могло забивать еще, и при острой необходимости наверняка бы это сделало.

Конечно, такой прыти в последнем туре от "Динамо" никто не ожидал, но пилюля все-равно осталась очень горькой. Так и хочется воскликнуть: где вы были раньше, ребята? Почему не атаковали с такой же настойчивостью двумя неделями раньше, в Неаполе, когда шансы еще были? Евросезон для "Динамо" завершился непривычно рано. Учитывая последние тенденции в украинском футболе, к этому нужно привыкать. Более того, как бы не случилось так, что вскоре мы будем мечтать, чтобы без нас не обходилась не футбольная весна, а футбольная осень. Тогда будет по-настоящему грустно.

"Заря" - достойный проигрыш и похвала от Моуриньо

Противостояние в Одессе стало еще одним матчем чести для украинского клуба. И в этом случае наша команда была лишена турнирных задач, тогда как сопернику ошибаться было нельзя.

Впрочем, сравнивать "МЮ" и "Бешикташ", конечно же, нельзя. О серьезности намерений Моуриньо можно было судить по составу "МЮ". Из железно основных игроков на скамейке остался только первый голкипер Давид Де Хеа. Но для топ-клубов это обычная практика, когда в национальном чемпионате и кубковых турнирах играют разные вратари. Зато на поле вышли и Погба, и Ибрагимович, и набирающий форму Мхитарян. В общем, публика, собравшаяся на стадионе в Одессе, увидела всех, кого хотела.

В отличие от коллеги из Манчестера, у Юрия Вернидуба в этот вечер проблемы с составом были. У него и так очень короткая обойма, а тут не смогли сыграть два основных крайних защитника – Каменюка и Соболь. Также Вернидуб решил заменить вратаря и центрального нападающего: вместо Шевченко сыграл Левченко, вместо незабивного Кулача – такой же незабивной Безбородько.

Уже по традиции в этом групповом турнире "Заря" оказала достойное сопротивление сопернику, но на весь матч ее снова не хватило. Удивительно, но ни в одном из шести матчей "Заря" не проиграла первый тайм. А вот после перерыва и соперник активизируется, и "Заря" начинает постепенно сдавать. Постоянно бегать за более мастеровитыми оппонентами в поисках мяча – чрезвычайно энергозатратное занятие.

Нам снова остается утешаться тем, что "Заря" выглядела достойно, что никто не забил в ворота луганчан больше двух голов, хотя все их соперники были уровня Лиги чемпионов. Наверное, "Заря" была способна и на большее. Но только в том случае, если бы жребий был к ней более благосклонный. На уровне же "МЮ", "Фенербахче" и "Фейеноорда" луганчане показали свой максимум. Выдавить из этого состава больше не смог бы и Моуриньо. А другого состава у нынешней "Зари" нет.

Кстати, уже на послематчевой пресс-конференции знаменитый португальский наставник "манкунианцев" расточал комплименты - и, персонально, в адрес главного тренера соперников, и в адрес луганской команды в целом. и пожелал "Заре" как можно быстрее вернуться домой, в родные стены.

Максимум от горняков

Перед заключительным туром группового турнира было три команды, которые выиграли все пять предыдущих матчей группового этапе ЛЕ – Шахтер, российский "Зенит" и немецкий "Шальке". После него осталась только одна – "Шахтер". Команде Фонсеки удалось обыграть всех своих соперников на групповой стадии. Вне зависимости от уровня оппонентов, результат этот достоин уважения.

Особенно сложно побеждать тогда, когда поставленная задача уже решена, и никто не может тебя подвинуть с первого места. К тому же соперник был мотивирован до зубов – у "Браги" на кону стояла путевка в плей-офф.

А главная интрига заключалась в том, что еще прошлой весной Пауло Фонсека возглавлял ту самую "Брагу". И весной же он играл против "Шахтера" Мирчи Луческу. Разумеется, пошли разговоры о том, что Фонсека захочет помочь своей бывшей команде, где он сделал себе имя. Но всё, что сделал Фонсека для своей бывшей команды, так это выставил далеко не основной состав, дав лидерам возможность отдохнуть перед игрой с киевским "Динамо". Наверное, Фонсека сделал бы точно так же, будь на месте "Браги" любая другая команда. Да и на месте Фонсеки так сделал бы любой здравомыслящий тренер.

В результате мы увидели в стартовом составе горнякоа сразу восьмерых украинцев. Голкипер Никита Шевченко, украинская оборона в составе Бутко, Ордеца, Кривцова и Матвиенко, украинские опорники Малышев и Танковский, и украинский форвард Борячук. И только тройка бразильцев творила на подступах к штрафной площадке соперника.

Мы уже столько наслушались об отсутствии мотивации от менеджмента "Динамо", что волей-неволей ждали нечто подобного и от "Шахтера" в матче, который совершенно неважен с турнирной точки зрения. Но у игроков донецкой команды мотивация "почему-то" была. Конечно, после масштабной ротации "Шахтер" потерял в качестве. Но мы снова мы увидели команду, играющую в свой фирменный футбол. Здесь главными по-прежнему остаются не отдельные исполнители, а тактика команды в целом. И все ее строго придерживаются. И у "Шахтера" это получается, кто бы не вышел в стартовом составе.

Вопреки разговорам, Фонсека победил в Португалии и оставил свою бывшую команду без весенних еврокубков. А "Шахтеру" в этом году осталось провести всего один матч, но какой (!) - против киевского "Динамо". Состоится он в понедельник вечером. А днем пройдет жеребьевка еврокубков, и "Шахтер" узнает своего соперника по 1/16 финала.

И вот здесь возникает вопрос: откуда все эти разговоры о том, что "Шахтер" чуть ли не обязан доходить до финала? Да, осенью горняки выглядели действительно хорошо. Но настоящих проверок у него было – раз-два и обчелся. Весной, а, тем более, в феврале – мы можем увидеть совсем другую команду. Фонсека впервые будет готовить команду в режиме зимних сборов, и это тоже своеобразный эксперимент.

К тому же соперником "Шахтера" в феврале вполне может стать тот же "Манчестер Юнайтед", или, к примеру, Вильярреал (еще не известно, какой вариант хуже). Разве может быть стопроцентная уверенность, что команда Фонсеки окажется сильнее любого из этих соперников? А ведь до финала нужно выбить сразу четырех соперников, которые наверняка будут гораздо сильнее "Браги", "Гента" и "Коньяспора". Все разговоры о финале кажутся слишком поспешными и могут лишь оказать "медвежью услугу" - дополнительное давление на команду. Стоит подождать. Хотя бы понедельника и результатов жеребьевки. И уже потом прикидывать шансы.

А пока что ждем украинское классико…

Кирилл Стадниченко