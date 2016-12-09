Моуриньо надеется, что "Заря" свои следующие еврокубки проведет уже дома, в родных стенах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвёл итоги встречи с «Зарёй» на послематчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба ФК «Заря».

"Поле сегодня было лучше, чем вчера. Играть на нём было легче. Мы ценим все усилия «Зари» и стадиона «Черноморец». Но чуда мы не ждали. Понимали, что в такое время года здесь довольно прохладно", - начал Моуриньо.

"Нам было тяжело адаптироваться. К тому же соперник сражался и играл очень хорошо. Честно говоря, у команды очень хороший тренер и поэтому команда играет очень здорово. Хорошо организована. Несмотря даже на то, что не имеет побед в группе. Но ведь и группа довольно таки тяжёлая. Они сражаются с каждой командой. С нами: 1:0 на «Олд Траффорд», 2:0 здесь. 1:1 против «Фенербахче», 1:1 против «Фейеноорда». Ещё раз отмечу, что команда очень хорошо организована, а тренер у команды очень толковый. Они имеют несколько хороших игроков, а мне понравился левый защитник, который правда сегодня не играл", - отметил тренер англичан.

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"Мы владели мячом, контролируя игру. Они хорошо оборонялись и действовали на контратаках. Матч для нас был очень сложным", - подчеркнул Моуриньо сильные стороны своей команды.

"К сожалению, об украинском чемпионате мы знаем не очень много. Имеем недостаточно телевизионных трансляций и информации в целом. Моя домашняя работа заключалась в просмотре матчей и анализе нашего соперника. В своём национальном чемпионате они находятся на третьей позиции, и, думаю, в следующем сезоне снова сыграют в Лиге Европы. Считаю, что они сейчас стали достаточно квалифицированной командой, приобрели неоценимый опыт и надеюсь, что свои следующие европейские соревнования уже проведут дома, вернувшись в родные стены как можно быстрее", - охарактеризовал специалист "Зарю"

Как сообщал УНИАН, накануне в Одессе "Заря принимала в рамках 6-го тура Лиги Европы "Манчестер Юнайтед". Матч завершился со счетом 0:2 в пользу именитых гостей. "Заря" заняла последнее место в своей группе и не смогла пройти в плей-офф турнира, 1/16 финала.