Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы

Сегодня в футбольной Лиге Европы завершился групповой этап, после чего стали известны все 32 участника плей-офф этого турнира.

Ранее в 1/16 финала Лиги Европы попали восемь команд, которые заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов. Это "Копенгаген" (Дания), "Лион" (Франция), "Тоттенхэм" (Англия), "Бешикташ" (Турция), "Ростов" (Россия), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Легия" (Польша) и "Лудогорец" (Болгария).

Сегодня также стали известны все 24 команды, которые вышли в плей-офф Лиги Европы, заняв первые два места в своих группах ЛЕ.

Это "Шахтер" (Украина), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Атлетик", "Вильярреал", "Сельта" (все - Испания), "Рома", "Фиорентина" (оба - Италия), "Шальке" (Германия), "Зенит", "Краснодар" (оба - Россия), "Сент-Этьен" (Франция), АЗ, "Аякс" (оба - Нидерланды), "Фенербахче", Османлиспор (оба - Турция), "Олимпиакос", ПАОК (оба - Греция), "Андерлехт", "Генк", "Гент" (все - Бельгия), "Астра" (Румыния), АПОЭЛ (Кипр), "Спарта" (Чехия), "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль).

Жеребьевка пар 1/16 финала состоится 12 декабря. Матчи этого этапа пройдут 16 и 23 февраля.

Напомним, вчера определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.