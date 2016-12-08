Фонсека: "Надеемся, что "Шахтер" выйдет в финал Лиги Европы"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека считает, что его команде в нынешнем сезоне по силам побороться за победу в Лиге Европы. Об этом он сказал после матча с "Брагой" (4:2) в этом турнире, сообщает football.ua.

"Сейчас перед нами стоит главная задача - победить в чемпионате Украины. К каждой цели мы подходим пошагово. Надеемся, что выйдем и в финал Лиги Европы, в котором победим", - заявил Фонсека.

Он также прокомментировал победу своей команды над "Брагой", которая стала для "Шахтера" шестой в шести матчах Лиги Европы.

"В принципе, сегодня мы добыли хорошую победу, заслуженную, несмотря на некоторые ошибки молодых ребят, которым сегодня был предоставлен шанс. "Брага" была настроена высоко прессинговать, что для нашей команды достаточно удобно", - сказал Фонсека.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" сегодня добыл гостевую победу над "Брагой" в матче Лиги Европы со счетом 4:2.