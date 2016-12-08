В Одессе во время матча между "Манчестером" и "Зарей" произошла потасовка фанатов

Как передает корреспондент УНИАН, инциденты начались еще на подходе к стадиону.

Так, на перекрестке улиц Канатной и Бунина несколько человек попытались устроить провокацию. Полиция задержала хулиганов, пытавшихся нарушить общественный порядок.

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Уже на стадионе украинские «ультрас» закидали вратаря британцев «зажигалками», одна из которых взорвалась, а на трибунах начались потасовки. Правда, они не носили массовый характер, и после вмешательства правоохранителей порядок был восстановлен.

Как сообщили УНИАН в отеле коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в Приморский отдел полиции доставлены двое граждан, которые нарушали общественный порядок.

«В настоящее проводится проверка. Решается вопрос об открытии в отношении них уголовного производства по ст. 196 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», - сказали в отделе.

Кроме этого, с травмой головы за медицинской помощью обратился иностранец. Ему была оказана необходимая помощь, от госпитализации мужчина отказался.

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Как сообщал УНИАН, футбольный матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между британским клубом «Манчестер Юнайтед» и луганской «Зарей» проходил сегодня на стадионе «Черноморец». Украинская команда проиграла со счетом - 0:2. Общественный порядок охраняют 1,5 тыс. правоохранителей, в том числе из Великобритании.