"Заря" вновь проиграла "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги Европы

В Одессе состоялся матч заключительного 6-го тура группового турнира Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимала английский "Манчестер Юнайтед" и проиграла со счетом - 0:2.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

Как и в первом матче в Манчестере, в Одессе "красные дьявлы" имели большое игровое и территориальное преимущество, но луганчане, благодаря грамотно построееной обороне, почти нивелировали этот перевес.

Первый голевой момент в матче произошел на 48-й минуте. Генрих Мхитарян в центре поля отобрал мяч у Караваева, добежал до штрафной "Зари", эффектно обыграл Форстера и нанес точный удар - 0:1. А уже в самой концовке матча, на 88-й минуте, точный удар нанес Златан Ибрагимович, окончательно снявший все вопросы о победителе игры.

Таким образом, луганчане второй раз подряд проиграли "МЮ" в рамках нынешней Лиги Европы. Английский клуб вышел в плей-офф, 1/16 финала турнира, а "Заря" заняла последнее место в группе, набрав 2 очка в 6 матчах. Команда выбыла из числа участников турнира, не пройдя в плей-офф - 1/16 финала.