"Шахтер" обыграл "Брагу" и одержал шестую победу в шести матчах Лиги Европы

В португальской Браге завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Брага" принимала донецкий "Шахтер" и проиграла со счетом 2:4.

Судьба матча была решена еще в первом тайме.

Дончане имели преимущество на протяжении всего матча и впервые его воплотили в гол в середине первого тайма. На 22-й минуте счет открыл Сергей Кривцов. После навеса с угла поля Кривцов пробил головой с линии вратарской - мяч срикошетил от Росича, кипер среагировал и даже задел мяч, но тот от руки вратаря оказался в сетке. А спустя 17 минут, на 39-й, преимущество гостей удвоил Тайсон. В стремительной контратаке "Шахтера" Марлос протянул мяч по центру и вывел на удар набегавшего слева Тайсона. Тот в касание пробил в противоход голкиперу - 2:0. И только в самой концовке тайма, на 43-й минуте, в составе португальцев гол забил Никола Стоилькович. Орта навесил слева, Стоилькович опередил Ордеца и с линии вратарской пробил головой мимо вратаря Никиты Шевченко - 2:1.

После перерыва горняки не стали снижать темп и забили еще дважды, доведя счет до крупного. На 62-й минуте третий гол забил Сергей Кривцов. Бразилец Фред навесил со штрафного, Кривцов рванул вперед и головой пробил мимо голкипера. А спустя всего 4 минуты, на 66-й, отличился Тайсон. Получив мяч в середине поля игрок прошел по левому флангу в штрафную, а затем неожиданно пробил в ближний угол. Вратарь не ожидал и пропустил мяч под рукой - 4:1.

Впрочем, од занавес матча хозяева сумели забить второй гол и избежать крупного поражения. Шевченко ошибся, выбивая мяч - фактически отдал пас на Алана. Тот вошел в штрафную и выкатил мяч левее - набежавший Никола Вукчевич в касание пробил в ближний угол - 2:4.

Таким образом, "Шахтер" одержал шестую победу в шести матчах Лиги Европы и показал стопроцентный результат на групповом этапе - 18 очков.