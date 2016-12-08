"Шахтер" сыграет с португальской "Брагой" резервистами

Стал известен стартовый состав донецкого "Шахтера" в матче шестого тура Лиги Европы с португальской "Брагой". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Среди твердых игроков основного состава в старт игры с "Брагой" попали лишь бразильцы Марлос и Тайсон. Другие футболисты являются исполнителями ближайшего резерва "горняков".

Состав "Шахтера" выглядит так: Никита Шевченко, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Николай Матвиенко, Вячеслав Танковский, Максим Малышев, Марлос, Дентиньо, Тайсон, Андрей Борячук.

В запасе находятся Антон Каниболоцкий, Александр Кучер, Василий Кобин, Фред, Бернард, Виктор Коваленко, Факундо Феррейра.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Шахтера" Пауло Фонсека не взял на матч с "Брагой" ряд основных игроков.

Матч "Брага" - "Шахтер" состоится сегодня в Португалии. Начало игры - в 18:00.