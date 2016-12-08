Киевское "Динамо" заинтересовалось футболистами "Динамо" из Тбилиси
16:50, 08 декабря 2016Футбол
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Киевляне проявляют интерес к двум грузинским полузащитникам и одному грузинскому защитнику.
Отар Китеишвили попал в сферу интересов "Динамо" / sportall.ge
Киевское "Динамо" проявляет интерес к трем игрокам тбилисского "Динамо", сообщает matchday.ua, ссылаясь на газету "Лело".
Речь идет об атакующих полузащитниках - 20-летнем Отаре Китеишвили и 21-летнем Георгии Папунашвили, а также о центральном защитнике - 24-летнем бразильце Рене Феррейре дос Сантосе.
Украинский наставник тбилисского "Динамо" Вячеслав Грозный в интервью грузинской газете подтвердил интерес киевлян к названным футболистам.
Также Грозный отметил, что его нынешний клуб рассматривает возможность усиления за счет игроков из Украины.
Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял о том, что болельщикам не стоит ждать от киевского клуба громких приобретений на трансферном рынке.
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