Киевское "Динамо" заинтересовалось футболистами "Динамо" из Тбилиси

Киевское "Динамо" проявляет интерес к трем игрокам тбилисского "Динамо", сообщает matchday.ua, ссылаясь на газету "Лело".

Речь идет об атакующих полузащитниках - 20-летнем Отаре Китеишвили и 21-летнем Георгии Папунашвили, а также о центральном защитнике - 24-летнем бразильце Рене Феррейре дос Сантосе.

Украинский наставник тбилисского "Динамо" Вячеслав Грозный в интервью грузинской газете подтвердил интерес киевлян к названным футболистам.

Также Грозный отметил, что его нынешний клуб рассматривает возможность усиления за счет игроков из Украины.

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял о том, что болельщикам не стоит ждать от киевского клуба громких приобретений на трансферном рынке.