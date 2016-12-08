Ярмоленко претендует на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов
На счету игрока в матче с турецким "Бешикташем" один гол и три результативные передачи.
Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко претендует на звание Лучшего игрока недели Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Украинец вошел в список восьми игроков, за которых УЕФА предлагает проголосовать каждому желающему.
В матче с турецким "Бешикташем" (Стамбул) на счету Ярмоленко один гол и три результативные передачи.
Читайте такжеУЕФА открыл дисциплинарное дело по матчу "Динамо" - "Бешикташ"
Полностью список претендентов выглядит следующим образом:
1. Арда Туран (Барселона) – хэт трик и результативная передача в матче с Боруссией М
2. Карим Бензема (Реал) – дубль в ворота Боруссии Д
3. Роберт Левандовски (Бавария) – победный гол со штрафного в ворота Атлетико М
4. Лукас Перес (Арсенал) – хэт-трик в ворота Базеля
5. Андрей Ярмоленко (Динамо) – гол и три передачи в ворота Бешикташа
6. Андре Силва (Порту) – дубль в ворота Лестера
7. Гонсало Игуаин (Ювентус) – гол в матче с загребским Динамо
8. Харри Кейн (Тоттенхэм) – гол в ворота российского ЦСКА
Как сообщал УНИАН, "Динамо" разгромило "Бешикташ" со счетом 6:0 и установило ряд клубных рекордов за время выступлений в еврокубках. Несмотря на победу, киевляне заняли последнее место и выбыли из числа участников еврокубокв сезона 2016/17.