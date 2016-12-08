Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко претендует на звание Лучшего игрока недели Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинец вошел в список восьми игроков, за которых УЕФА предлагает проголосовать каждому желающему.

В матче с турецким "Бешикташем" (Стамбул) на счету Ярмоленко один гол и три результативные передачи.

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Полностью список претендентов выглядит следующим образом:

1. Арда Туран (Барселона) – хэт трик и результативная передача в матче с Боруссией М

2. Карим Бензема (Реал) – дубль в ворота Боруссии Д

3. Роберт Левандовски (Бавария) – победный гол со штрафного в ворота Атлетико М

4. Лукас Перес (Арсенал) – хэт-трик в ворота Базеля

5. Андрей Ярмоленко (Динамо) – гол и три передачи в ворота Бешикташа

6. Андре Силва (Порту) – дубль в ворота Лестера

7. Гонсало Игуаин (Ювентус) – гол в матче с загребским Динамо

8. Харри Кейн (Тоттенхэм) – гол в ворота российского ЦСКА

Как сообщал УНИАН, "Динамо" разгромило "Бешикташ" со счетом 6:0 и установило ряд клубных рекордов за время выступлений в еврокубках. Несмотря на победу, киевляне заняли последнее место и выбыли из числа участников еврокубокв сезона 2016/17.