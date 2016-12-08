УЕФА открыл дисциплинарное дело по матчу "Динамо" - "Бешикташ"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл Дисциплинарное производство после матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" (Киев) и "Бешикташем" (Стамбул), который состоялся 6 декабря в Украине сообщает официальный сайт организации.

Против "Динамо" выдвинуты обвинения в массовых беспорядках, использовании пиротехники, блокировке проходов между секторами и недостаточной организации (отсутствие разделительных барьеров между болельщиками двух команд).

Также может быть наказан и "Бешикташ" - за массовые беспорядки с участием турецких болельщиков, использование пиротехники и нанесение ущерба стадиону.

Эти нарушения будут рассмотрены дисциплинарным комитетом и комитетом по этике УЕФА 2 февраля 2017.

Как сообщал УНИАН, матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Бешикташ" завершился со счетом 6:0 в пользу украинского клуба. Эта победа позволила киевской команде обновить ряд личных рекордов в истории выступлений в еврокубках.