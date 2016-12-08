Лига Европы. Заря - Манчестер Юнайтед - 0:2: онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором луганская "Заря" примет английский "Манчестер Юнайтед".

Встречаются команды, которые занимают 2-е и 4-е места в турнирной таблице Группы А. На счету "МЮ" 9 очков и команде необходимо сегодня побеждать, чтобы гарантированно выйти в плей-офф соревнований. У "Зари" 2 очка и команда досрочно заняла последнее место и лишилась всех шансов на продолжение соревнований весной.

Матч первого круга соревнований, который состоялся в Манчестере на стадионе "Олд Трафорд" завершился победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 69-й минуте игры забил Златан Ибрагимович.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры является гостевая команда. Если на победу "Зари" ставки принимаются с коэффициентом 9,39 к 1, а на ничью - 4,63 к 1, то на победу "МЮ" - всего 1,30 к 1.

Матч "Заря" - "Манчестер Юнайтед" начнется в Одессе в 20.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Футбол 1".

Здравствуйте, уважаемые болельщики!

Ранее стали известны составы команд.

Заря: 91. Игорь Левченко, 39. Евгений Опанасенко, 3. Михаил Сиваков, 12. Рафаэль Форстер, 2. Артем Сухоцкий, 4. Игорь Чайковский, 8. Игорь Харатин, 7. Иван Петряк, 20. Евгений Караваев, 22. Желько Любенович, 21. Денис Безбородько.

МЮ: 20. Серхио Ромеро, 18. Эшли Янг, 3. Эрик Байи, 5. Маркош Рохо, 17. Дэйли Блинд, 6. Поль Погба, 21. Андер Эррера, 22. Генрих Мхитарян, 8. Хуан Мата, 10. Уэйн Руни, 9. Златан Ибрахимович.

Матч начался!

1. "МЮ" уже на первой минуте мог создать опасный момент - Ибрахимович выводил Эрреру на ударную позицию и потерял мяч.

2. Гости явно намерены сегодня больше владеть мячем. Это ожидаемо - не только из-за статуса команды, но и потому, что "МЮ" нужно сегодня побеждать.

3. "Юнайтед" продолжает владеть мячом в поисках открытых зон для атаки.

4. Мата с правого края штрафной "Зари" отдавал разрезную передачу на Ибрахимовича, но мяч перехватил вратарь луганчан Левченко.

5. "Заря" попробовала провести атаку - Безбородько мог выйти на ударную позицию, но не смог как следует принять мяч около штрафной "МЮ".

6. Караваев получил мячом по лицу в противостоянии с Блиндом. Неприятно.

7. Погба попробовал нанести удар издали - вышло совсем неудачно.

8. "Юнайтед" владел мячом в центре поля, пока у Руни не отобрали сферу.

9. Эррера заблокировал подачу Караваева с правого фланга.

10. Момент! Харатин нашел возможность пробить по воротам "МЮ", и Ромеро пришлось спасать свою команду. Петряк пытался добить мяч в ворота, но с острого угла ударил мимо.

11. "МЮ" вернул себе контроль мяча. Однако пока что защита "Зари" выглядит очень убедительно.

12. Защита "Зари" дважды справилась с подачами Блинда с левого фланга. В конце атаки пробивал Эррера, но его удар опасности для ворот Левченко не таил.

13. После подачи с правого фланга Ибрахимович попал в офсайд.

14. Снова защита "Зари" здорово отработала после попыток "МЮ" создать опасность у ворот Левченко. До удара дело так и не дошло.

15. Левченко словил мяч в руки после подачи с фланга от Хуана Маты.

16. Навес с правого фланга от Янга завершился потерей мяча для "МЮ".

17. Погба снова пробил издали. Уже ближе к воротам, но все равно мимо.

19. Погба теперь головой пробивал по воротам после подачи Маты. Выше ворот.

20. Руни почти вышел на ударную позицию, но у форварда "МЮ" отобрали мяч.

21. Первый угловой для "МЮ". Харатин выбил мяч в соперничестве с Ибрахимовичем.

22. "Заря" могла убежать в контратаку, но Любенович не смог принять мяч после подачи с фланга, и шанс был утерян.

23. Ибрахимович сфолил на Любеновиче при атаке "МЮ".

24. После передачи от Погба Руни выходил на убойную позицию, но каким-то образом не смог догнать мяч и выпустил его за пределы поля.

25. Безбородько не смог убежать в контратаку - сразу двое защитников "МЮ" отобрали у него мяч.

26. Очередной угловой "МЮ" не принес гостям пользы.

27. Любенович не сумел пройти по левому флангу - Байи встал у него на пути и выбил мяч в аут.

28. Еще одна передача Маты с фланга до адресата не дошла.

29. Констатируем, что "МЮ" пока находится в тупике. "Заря" справляется с гостями, у которых по-настоящему опасных ударов-то и не было.

30. Владение мячом: 69% у "МЮ" против 31% у "Зари".

30. Мхитарян делал заброс на Ибрахимовича, но цели он не достиг.

31. Болельщики бросили петарду на поле, которая взорвалась рядом с Серхио Ромеро. В игре возникла пауза...

32. С Ромеро все в порядке, матч продолжен, а Эррера уже заработал для "МЮ" штрафной в центре поля.

33. Снова Погба пробивал издали, и снова очень мимо.

34. Петряк агрессивно проходил по флангу, но выпустил мяч за линию поля.

34. Очередная атака "МЮ" завершилась ничем - пришлось возвращать мяч в ценр поля.

35. Караваеву не удалась атака на правом фланге. Снова проблемы с обработкой мяча у футболистов "Зари".

36. Караваев пробивал издали после контратаки "Зари" - мяч пролетел мимо правой девятки ворот Ромеро.

37. Хитрый Мата хотел с острого угла забросить мяч за шиворот Левченко, но такой трюк испанцу не удался.

38. Сухоцкий заблокировал прострел Янга с правого фланга. Угловой для "МЮ".

38. После подачи стандарта Байи пробивал в штрафной "Зари" в падении через себя - мяч прилетел точно в руки Левченко.

39. "МЮ" продолжает комбинировать около штрафной "Зари", но ничего более.

41. Опанасенко в последний момент выбил мяч у Руни, который уже был готов пробивать по воротам Левченко.

42. "Заря" периодически пытается создавать контратаки на ворота "МЮ", но, как правило, они обрываются еще на ранней стадии.

43. Руни бил в ближний угол ворот Левченко. Вратарь "Зари" со второй попытки забрал мяч в руки.

44. Форстер пошел сам на оборону "МЮ", но ожидаемо потерял мяч.

45. Опасно! Руни из-за пределов штрафной пробил над перекладиной!

45+1. А теперь Рохо мог забивать, но уже из пределов штрафной "Зари" пробил выше ворот.

Первый тайм окончен - 0:0. Перерыв.

Начался второй тайм!

46. Левченко пришлось выходить из ворот, чтобы выбить мяч при атаке "МЮ".

47. Снова гости захватили территориальное преимущество.

48. ГОЛ! Генрих Мхитарян воспользовался ошибкой Караваева и с центра поля совершил рейд в штрафную "Зари", обыграл Форстера и легко пробил Левченко. 0:1.

49. "Заря" попробовала сразу же организовать атаку в ответ, но она очень быстро захлебнулась на левом фланге.

50. "МЮ" продолжает владеть мячом в центре поля, но теперь гостям спешить уже никуда не надо.

52. Мхитарян вошел в штрафную "Зари", сделал прострел на Ибрахимовича, однако Златан поленился идти-замыкать передачу.

53. Бонавентуре готовится выйти на поле, пока "МЮ" продолжает держать мяч в центре поля.

54. Левченко опередил Руни, которого партнеры пытались вывести на рандеву с вратарем "Зари".

55. Замена у "Зари".Эммануэль Бонавентуре вышел вместо Дениса Безбородько.

56. Мхитарян простреливал с левого фланга - Сиваков выбил мяч подальше.

57. Еще одна замена у "Зари".Вместо Игоря Харатина выходит Дмитрий Гречишкин.

57. Левченко со второй попытки забрал мяч после удара Ибрахимовича.

58. "Заря" снова пыталась развернуть атаку, но очень тяжело команде Юрия Вернидуба проходить даже центр поля. Вот и сейчас все завершилось неудачной передачей Чайковского на Караваева.

60. Снова опасно было у ворот Левченко. Мхитарян подавал, а Мате не хватило сантиметров, чтобы головой достать до мяча.

61. Атака "Зари" наконец дошла до штрафной "МЮ", но там Бонавентуре сам запутался с мячом.

62. Любенович делал острую передачу на Петряка, после которой Иван мог забивать в ворота Ромеро. Лишь в последний момент защитник "МЮ" успел перехватить мяч.

63. Эшли Янг в подкате остановил проход Бонавентуре по левому флангу.

64. Теперь Сиваков заблокировал передачу Златана под удар одному из своих партнеров.

65. Петряк не достал мяч после диагонали с правого фланга и потерял возможность для опасного момента.

66. Вместо Хуана Маты вышел Джесси Лингаард. Это первая замена "МЮ".

67. Отличная контратака "Зари" завершилась потерей мяча Бонавентуре после встречи с Байи.

68. Гречишкин отдавал передачу на обострение Любеновичу, но Желько не понял задумку партнера.

69. Бонавентуре вроде бы выиграл верховую борьбу у Байи после подачи со своей половины поля, но постеснялся идти к воротам Ромеро и ударил издали - очень неточно.

70. Замена у "МЮ". Маруан Феллаини вышел вместо Уэйна Руни. А тем времен врачи оказывают помощь Байи, который неудачно столкнулся с Бонавентуре.

72. Последняя замена у "Зари". Джаба Липартия вышел на поле вместо Желько Любеновича.

73. Момент у "Зари"! После подачи Гречишкина со штрафного Сиваков головой бил по воротам "МЮ", но вратарь гостей Ромеро спас свою команду.

74. "Заря" в эти минуты прижала "МЮ" к их воротам, но до новых ударов дело пока не доходит.

75. Погба проходил к воротам "Зари" и успал в столкновении с соперником. Опасный штрафной удар для манкунианцев.

76. Феллаини пробил выше ворот после подачи со стандарта от Мхитаряна.

77. "МЮ" продолжил заниматься любимым делом - уныло комбинировать на своей половине.

78. Погба получил мяч около штрафной площадки "Зари", но потерял мяч.

79. Лингард бил с линии штрафной площадки по воротам Левченко - рикошетом от защитника "Зари" мяч вылетел на угловой.

80. Погба налетел на Левченко после подачи углового. Мяч у "Зари".

81. Погба проходил по правому флангу, но был остановлен сразу тремя игроками "Зари".

82. Ибрахимович можно и опасно пробил над перекладиной "Зари"! Фух...

83. Андер Эррера получил желтую карточку за удар по ногам Бонавентуре. Кажется, это первое предупреждение в матче.

84. Теперь Чайковский сбил Погба.

85. Последняя замена в матче. Вместо автора гола Генриха Мхитаряна на поле вышел Тимоти Фосу-Менса.

86. Левченко забрал мяч в руки после очередной неудачной атаки "МЮ".

87. Погба делал навес на Ибрахимовича, но не смог перебросить мяч через Форстера.

88. ГОЛ! Златан Ибрахимович после провала обороны "Зари" вышел один на один с вратарем "Зари" и легко переиграл его. 0:2.

89. Петряк с левого фланга простреливал на Липартию - Рохо заблокировал передачу.

90. Желтая карточкуБайи за очередной фол на Бонавентуре.

90+1. Три минуты добавил арбитр ко второму тайму.

90+2. Бонавентуре одним финтом хотел обыграть двух соперников около штрафной площадки "МЮ" - не вышло.

Матч окончен! "МЮ" победил "Зарю" со счетом 2:0 и вместе с "Фенербахче" вышел в плей-офф Лиги Европы. "Заря" вместе с "Фейеноордом" покидает турнир.