Отмененные матчи четвертьфинала Кубка Украины состоятся весной - СМИ
12:41, 08 декабря 2016Футбол
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Стало известно, что КДК ФФУ не станет наказывать Полтаву и Нафтовик-Укрнафту за неудовлетворительное состояние газона.
Поле в Полтавіе было не готово к проведению матча с "Шахтером" / facebook.com/fcshakhtar
Матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу "Нафтовик" - "Динамо" и "Полтава" - "Шахтер" состоятся весной следующего года, сообщает со ссылкой на свои источники Sport Arena.
Стало известно, что КДК ФФУ не станет наказывать "Полтаву" и "Нафтовик-Укрнафту" за неудовлетворительное состояние газона.
Как сообщал УНИАН, по этой причине не состоялись два четвертьфинальных поединка Кубка Украины.
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