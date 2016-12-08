Отмененные матчи четвертьфинала Кубка Украины состоятся весной - СМИ

Матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу "Нафтовик" - "Динамо" и "Полтава" - "Шахтер" состоятся весной следующего года, сообщает со ссылкой на свои источники Sport Arena.

Стало известно, что КДК ФФУ не станет наказывать "Полтаву" и "Нафтовик-Укрнафту" за неудовлетворительное состояние газона.

Как сообщал УНИАН, по этой причине не состоялись два четвертьфинальных поединка Кубка Украины.