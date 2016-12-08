Моуриньо сомневается в пригодности поля стадиона "Черноморец" для проведения матча Лиги Европы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Моуриньо заявил после проведения тренировки на стадионе.

«Поле - жесткое, оно ледяное. Так что если УЕФА заботит эта ситуация, им следует пересмотреть составление расписания и не позволять играть здесь в середине декабря. Я думаю, это проблема. Они стараются, они пытаются немного прогреть верхний слой газона, но люди не способны совершать чудеса. Остается просто надеяться, что все пройдет хорошо», - сказал Моуриньо.

Читайте такжеТренер "Манчестер Юнайтед" Моуриньо: Проиграем "Заре" – вылетим из Лиги Европы

После тренировки английского клуба поле стадиона «Черноморец» накрыли пленкой и начали греть специальными тепловыми пушками.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня вечером в Одессе ожидается дождь при температуре воздуха не выше +1.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы "Заря" - "Манчестер Юнайтед" пройдет в Одессе в четверг, 8 декабря. Начало игры - в 20.00