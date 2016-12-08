"Динамо" U-19 стало лучшей командой группового раунда Юношеской Лиги УЕФА

Юношеская команда киевского "Динамо" набрала 16 очков очков в своей группе, став лучшей среди всех команд-участниц турнира, сообщает официальный сайт "Динамо" (Киев).

Групповую стадию Юношеской Лиги УЕФА «Динамо» U-19 завершило на первом месте в своей группе. Команда Юрия Мороза одержала пять побед и одну ничью, на шесть очков опередив «Бенфику», которая заняла второе место в нашей группе.

Более того, «Динамо» завоевало больше всего очков среди всех 32-х команд групповой стадии - 16. Второе место условного рейтинга заняла «Барселона», которая после шести туров набрала на одно очко меньше, чем «Динамо». На два меньше в активе «Пари Сен-Жермен». Среди команд, которые набрали по 13 очков – не менее именитый мадридский «Реал».

Напомним, динамовцы получили прямую путевку в 1/8 финала, матчи которой состоятся 21 и 22 февраля. Своего соперника на этой стадии команда узнает 13 февраля, по итогам матчей раунда плей-офф.