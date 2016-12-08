Экс-чиновник ФИФА признал вину по делу о коррупции в ассоциации

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Reuters.

Роча, который также является экс-президентом Федерации футбола Никарагуа, согласился выплатить неустойку в размере $292 тысяч, признав себя виновным в вымогательстве, а также в организации заговора.

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Агентство отметило, что по каждому пункту обвинения экс-чиновнику ФИФА могут назначить до 20 лет тюремного заключения.

По версии следствия, Роча получил взятку от компании Traffic, которая стала обладательницей маркетинговых прав на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, финал которого состоится в России.

Ранее, как сообщало Reuters, вину по делу о коррупции в ФИФА признали бывший президент федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскивель и экс-председатель совета директоров Североамериканской футбольной лиги Афрон Дэвидсон.