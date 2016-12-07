Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня завершился групповой этап футбольной Лиги чемпионов, по итогам которого определились все 16 участников плей-офф турнира.

До нынешней недели было известны 12 команды, которые сыграют в 1/8 финала ЛЧ. Это английские "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Лестер", французские "ПСЖ" и "Монако", испанские "Барселона", "Реал" и "Атлетико", немецкие "Бавария", "Боруссия" Дортмунд и "Байер", итальянский "Ювентус".

Вчера, после матчей в группах А-D, к ним присоединились итальянский "Наполи" и португальская "Бенфика".

Сегодня в ЛЧ состоялись матчи в группах Е-Н, по итогам которых в плей-офф попали португальский "Порту" и испанская "Севилья" .

Также сегодня определились четыре участника 1/16 финала Лиги Европы. Ими стали английский "Тоттенхэм", польская "Легия", датский "Копенгаген" и французский "Лион".

Жеребьевка пар 1/8 финала состоится 12 декабря. Матчи этого этапа состоятся 14-15 февраля и 21-22 февраля.

Напомним, финал Лиги чемпионов 2016/17 состоится в Кардиффе.