Лига чемпионов. Украинец Юрченко забил гол "Монако", "Реал" и "Боруссия" сыграли вничью (результаты матчей)

23:43, 07 декабря 2016
Футбол
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Сегодня завершился групповой этап ЛЧ в квартетах E, F, G и Н.

Форвард

Группа E:

Байер (Германия) - Монако (Франция) - 3:0 (1:0)

Голы: Юрченко (30), Брандт (48), Де Санктис (82, в свои ворота)

Тоттенхэм (Англия) - ЦСКА (Россия) - 3:1 (2:1)

Голы: Деле Алли (38), Кейн (45), Акинфеев (78, в свои ворота) - Дзагоев (33).

Положение команд:

1. Монако - 11;

2. Байер - 10;

2. Тоттенхэм - 7;

4. ЦСКА - 3.

Группа F:

Реал (Испания) - Боруссия Дортмунд (Германия) - 2:2 (1:0)

Голы: Бензема (28, 53) - Обамеянг (61), Ройс (89).

Легия (Польша) - Спортинг (Португалия) - 1:0 (1:0)

Гол: Гильерме (30).

Положение команд:

1. Боруссия Д - 14;

2. Реал - 12;

3. Легия - 4.

3. Спортинг - 3;

Группа G:

Порту (Португалия) - Лестер (Англия) - 5:0 (0:0)

Голы: Андре Силва (6, 64, с пенальти), Корона (26), Браими (44), Жота (77).

Брюгге (Бельгия) - Копенгаген (Дания) - 0:2 (0:2)

Голы: Мехеле (8, в свои ворота), Йоргенсен (15). 

Положение команд:

1. Лестер - 13;

2. Порту - 11;

3. Копенгаген - 9;

4. Брюгге - 0.

Группа H:

Ювентус (Италия) - Динамо Загреб (Хорватия) - 2:0 (1:0)

Голы: Игуаин (15), Ругани (73).

Лион (Франция) - Севилья (Испания) - 0:0 (0:0)

Положение команд:

1. Ювентус - 14;

2. Севилья - 11;

3. Лион - 8;

4. Динамо - 0.

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