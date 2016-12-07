Лига чемпионов. Украинец Юрченко забил гол "Монако", "Реал" и "Боруссия" сыграли вничью (результаты матчей)
Сегодня завершился групповой этап ЛЧ в квартетах E, F, G и Н.
Группа E:
Байер (Германия) - Монако (Франция) - 3:0 (1:0)
Голы: Юрченко (30), Брандт (48), Де Санктис (82, в свои ворота)
Тоттенхэм (Англия) - ЦСКА (Россия) - 3:1 (2:1)
Голы: Деле Алли (38), Кейн (45), Акинфеев (78, в свои ворота) - Дзагоев (33).
Положение команд:
1. Монако - 11;
2. Байер - 10;
2. Тоттенхэм - 7;
4. ЦСКА - 3.
Группа F:
Реал (Испания) - Боруссия Дортмунд (Германия) - 2:2 (1:0)
Голы: Бензема (28, 53) - Обамеянг (61), Ройс (89).
Легия (Польша) - Спортинг (Португалия) - 1:0 (1:0)
Гол: Гильерме (30).
Положение команд:
1. Боруссия Д - 14;
2. Реал - 12;
3. Легия - 4.
3. Спортинг - 3;
Группа G:
Порту (Португалия) - Лестер (Англия) - 5:0 (0:0)
Голы: Андре Силва (6, 64, с пенальти), Корона (26), Браими (44), Жота (77).
Брюгге (Бельгия) - Копенгаген (Дания) - 0:2 (0:2)
Голы: Мехеле (8, в свои ворота), Йоргенсен (15).
Положение команд:
1. Лестер - 13;
2. Порту - 11;
3. Копенгаген - 9;
4. Брюгге - 0.
Группа H:
Ювентус (Италия) - Динамо Загреб (Хорватия) - 2:0 (1:0)
Голы: Игуаин (15), Ругани (73).
Лион (Франция) - Севилья (Испания) - 0:0 (0:0)
Положение команд:
1. Ювентус - 14;
2. Севилья - 11;
3. Лион - 8;
4. Динамо - 0.