Лига чемпионов. Украинец Юрченко забил гол "Монако", "Реал" и "Боруссия" сыграли вничью (результаты матчей)

Сегодня завершился групповой этап ЛЧ в квартетах E, F, G и Н.

Группа E: Байер (Германия) - Монако (Франция) - 3:0 (1:0) Голы: Юрченко (30), Брандт (48), Де Санктис (82, в свои ворота) Тоттенхэм (Англия) - ЦСКА (Россия) - 3:1 (2:1) Голы: Деле Алли (38), Кейн (45), Акинфеев (78, в свои ворота) - Дзагоев (33). Положение команд: 1. Монако - 11; 2. Байер - 10; 2. Тоттенхэм - 7; 4. ЦСКА - 3. Группа F: Реал (Испания) - Боруссия Дортмунд (Германия) - 2:2 (1:0) Голы: Бензема (28, 53) - Обамеянг (61), Ройс (89). Легия (Польша) - Спортинг (Португалия) - 1:0 (1:0) Гол: Гильерме (30). Положение команд: 1. Боруссия Д - 14; 2. Реал - 12; 3. Легия - 4. 3. Спортинг - 3; Группа G: Порту (Португалия) - Лестер (Англия) - 5:0 (0:0) Голы: Андре Силва (6, 64, с пенальти), Корона (26), Браими (44), Жота (77). Брюгге (Бельгия) - Копенгаген (Дания) - 0:2 (0:2) Голы: Мехеле (8, в свои ворота), Йоргенсен (15). Положение команд: 1. Лестер - 13; 2. Порту - 11; 3. Копенгаген - 9; 4. Брюгге - 0. Группа H: Ювентус (Италия) - Динамо Загреб (Хорватия) - 2:0 (1:0) Голы: Игуаин (15), Ругани (73). Лион (Франция) - Севилья (Испания) - 0:0 (0:0) Положение команд: 1. Ювентус - 14; 2. Севилья - 11; 3. Лион - 8; 4. Динамо - 0.

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