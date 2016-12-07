Фонсека: Главная цель "Шахтера" – победить завтра

Главный тренер донецкого "Шахтера" португальский специалист Паулу Фонсека провел традиционную предматчевую пресс-конференцию накануне игры 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Браги", которую он тренировал в минувшем сезоне, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер"

"Хотел бы сказать, насколько я рад снова оказаться здесь, в этом городе и на этом стадионе, и увидеть столько знакомых лиц. Я провел тут целый год, который оставил прекрасные, приятные воспоминания. Конечно, рад всех видеть. Что касается вашего вопроса, я надеюсь, публика воспримет меня хорошо. Думаю, так и будет, поскольку нет мотива говорить обо мне что-то плохое. Но это все только до стартового свистка. Как только он прозвучит, все должны воспринимать меня как соперника, потому что таковыми мы и являемся", - начал общение Фонсека.

Говоря об утренней тренировке в Киеве при температуре -12 градусов, тренер отметил: "Могу сразу сказать честно: лично мне было очень холодно. Тяжело тренироваться. Но я думаю, что на команду это никак не повлияет. Здесь отличная погода, условия для матча. Что же касается утра, считаю, при таком морозе играть намного сложнее".

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Говоря о целях "Шахтера" в матче последнего тура, который не имеет никакого турнирного значения (горняки выиграли все пять предыдущих матчей и досрочно заняли 1-е место в труппе) заметил: "Наша главная цель – победить завтра. Могу уверенно сказать, что «Шахтер» к любому матчу в принципе подходит очень серьезно. Так будет и в этот раз, несмотря на гарантированное первое место в группе и на то, что в понедельник нам предстоит провести очень важный поединок в чемпионате. Вместе с тем, мы уже проводили ротацию в матче с «Коньяспором», и команда показала себя наилучшим образом. Это не секрет: завтра я тоже дам шанс молодым, так как полностью им доверяю".

Говоря о своем нынешнем сопернике, в котором он провел прошлый сезон, Фонсека отметил: "Я был бы рад, пройди «Брага» дальше. Это команда, которая осталась в моем сердце, и я был бы не против, чтобы она прошла на следующую стадию. Однако завтра мы будем соперниками, поэтому надеемся только на победу. У меня была возможность посмотреть много поединков «Браги» в текущем сезоне. Конечно, она изменилась и с приходом нового тренера демонстрирует немного другой футбол. Но команда показывает достойные, хорошие результаты. Думаю, что с моей стороны будет нечестно сейчас проводить какие-то сравнения. В прошлом сезоне тренером был я, а в этом с «Брагой» работает Жозе Пезейру – оставим команду ему".

Тренер также отметил, что Бодан Бутко выйдет завтра на поле в стартовом составе, а говоря о возможном переходе Дарио Срны в "Барселону" отметил: "Честно говоря, это зависит совсем не от меня. Все мы прекрасно понимаем, насколько важен для «Шахтера» Дарио. Надеюсь, он не покинет наш клуб. Однако могу сказать, что мы тоже слышали эту информацию".

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Шахтер" сыграет в гостях с португальской "Брагой".