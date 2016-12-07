Тренер "Манчестер Юнайтед" Моуриньо: Проиграем "Заре" – вылетим из Лиги Европы

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо ответил на вопросы СМИ во время обязательной пресс-конференции накануне матча Лиги Европы с луганской "Зарей", сообщает Sport.ua.

"Первая игра была сложной для нас, так же, как и для «Зари». Думаю, что завтра повторится то же самое. Мы знаем, что если мы проиграем, мы вылетим из Лиги Европы. А мы не хотим заканчивать розыгрыш в ЛЕ. Для «Зари» этот матч уже ничего не решает, но думается, что «Заря» будет стараться победить", - начал Моуриньо.

"Мы идем в одинаковом направлении. Сложно, потому что мы играем по четвергам и воскресеньям. У нас нет матчей в понедельник, чтобы подготовиться к игре лучше. Мы будем стараться победить. Мы хотим зайти как можно дальше, шаг за шагом", - добавил тренер "МЮ".

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Говоря про Одессу, трене был лаконичен: "Перелет прошел хорошо и спокойно, спасибо. Стадион нам понравился. Пляж не очень – холодно".

А говоря о приоритетах - АПЛ или Лига Европы, заметил: "Самый важный матч – следующий. Сегодня для меня важнее Лига Европы, но после матча Лиги Европы я скажу, что это АПЛ".

Комментируя слова тренера «Зари» Юрия Вернидуба, о том, что Моуриньо - лучший тренер в мире, и он хотел бы пройти с ним стажировку, португалец заметил: "Спасибо большое, но он не прав. Я не лучший тренер в мире, более того, я думаю, что нет лучшего тренера в мире. Может быть, лучший тренер в чемпионате на данный момент, но не в мире. Я учусь каждую игру. Он учится у меня, я учусь у него".

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 декабря, в Одессе состоится матч Лиги Европы, в котором луганская "Заря" примет "Менчестер Юнайтед". Луганчане досрочно, за тур до окончания соревнований, потеряли все шансы на попадание в плей-офф турнира. "МЮ" для гарантированного попадания в 1/8 финала нужна только победа.