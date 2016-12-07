Тренер "Зари" Вернидуб: Мы очень счастливы, что нам предстоит игра с таким клубом, как "МЮ"

За сутки до игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайед" главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб дал обязательную пресс-конференцию, отметив, что матчи с такими великими клубами как "МЮ" "навсегда остаются в памяти", сообщает Sport.ua.

"Прежде всего хочу сказать, что нам посчастливилось в этом году – мы попали в очень сильную группу. В группу, в которой есть такой коллектив, в которой есть «Манчестер Юнайтед». Да, мы проиграли первую игру в Манчестере. Надеюсь, что завтра есть шанс сыграть вторую игру на протяжении этого короткого времени. Если будет позитивный результат, это останется на всю жизнь – у ребят, и у меня, как у тренера. Это клуб с мировым именем. В этом клубе нет слабых футболистов. Начиная от вратарской позиции, заканчивая нападением – все игроки «МЮ» топовые. Мы очень счастливы, что нам предстоит игра с таким клубом, как «МЮ», - начал Вернидуб.

"У любой команды, то ли это топовая команда, то ли небольшая, как мы – у всех есть шанс. «МЮ» нужен победный счет. Мы дальше не походим, но у нас есть шанс оставить след «Зари» в истории, поэтому мы будем играть наилучшим образом", - отметил тренер.

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Говоря о проигранном последнем матче УПЛ днепропетровскому "Днепру" тренер луганчан заметил: "Нужно признавать свои ошибки. Но, поверьте, кроме ошибок есть еще и глубина состава. В данной ситуации есть много проблем. Не смогут сыграть Гордиенко, Каменюка, Соболь. Есть небольшие повреждения у тех футболистов, которые находятся в общей группе, но проблемы у них есть. Я надеюсь на мужество своих ребят, которым нужно показать все, на что они способны перед заполненным стадионом. Не скрываю, что есть некоторая тревога, но нужно преодолеть это и выходить с высоко поднятой головой".

"Самое главное, что когда мы попали в эту группу, много «доброжелателей» предрекали нам поражения 0:3, 0:4… Да, мы проиграли три игры, но мы никому не уступили по игре. Да, мы проиграли «МЮ», «Фейеноорду» но смотрелись мы достойно. По игре с «Фенербахче» могу сказать, что, если бы они забили гол, то тогда им бы его засчитали. Это разница в уровнях и бюджетах команды. Мне важно, что мои ребята играют и растут в таких играх", - добавил Вернидуб.

"Я сомневаюсь, что такой клуб, как «МЮ», может переживать. Футболисты «МЮ» должны выходить на поле и показывать, что могут, ведь весь состав «МЮ» – это профессионалы. Назовите мне хотя бы одного игрока «МЮ», который был не известен широкой публике. Имея такого тренера, как Моуриньо, который не раз выигрывал Лигу чемпионов, несколько раз становился чемпионом своих лиг. Да, на данный момент у «МЮ» есть проблемы в английской лиге, но я думаю, что, имея такую команду, такого тренера, они вернутся на мировой уровень", - пожытожил тренер.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 декабря, в Одессе состоится матч Лиги Европы, в котором луганская "Заря" примет "Менчестер Юнайтед". Луганчане досрочно, за тур до окончания соревнований, потеряли все шансы на попадание в плей-офф турнира. "МЮ" для гарантированного попадания в 1/8 финала нужна только победа.