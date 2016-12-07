"Шахтер" полетел на матч Лиги Европы с "Брагой" в полурезервном составе

Донецкий "Шахтер" отправился в Португалию на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы без ряда основных игроков команды, сообщает клуб на своей странице в Twitter.

В частности, из-за повреждений не полетели в Португалию Ярослав Ракицкий и Эдуардо, Тарас Степаненко пропустит встречу из-за перебора желтых карточек, а Андрею Пятову, Дарио Срне и Исмаили предоставлен отдых.

Таким образом, на матч с "Брагой" Пауло Фонсека взял 19 футболистов.

Вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик;

Защитники: Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Александр Кучер, Николай Матвиенко, Василий Кобин;

Полузащитники: Вячеслав Танковский, Тайсон, Фред, Марлос, Максим Малышев, Бернард, Дентиньо, Виктор Коваленко;

Нападающие: Андрей Борячук, Факундо Феррейра.

Матч не будет иметь для "Шахтера" турнирного значения. Ранее донецкая команда гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.