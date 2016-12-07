"Шахтер" полетел на матч Лиги Европы с "Брагой" в полурезервном составе
Главный тренер "горняков" Пауло Фонсека не взял с собой в Португалию сразу ряд лидеров.
Донецкий "Шахтер" отправился в Португалию на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы без ряда основных игроков команды, сообщает клуб на своей странице в Twitter.
В частности, из-за повреждений не полетели в Португалию Ярослав Ракицкий и Эдуардо, Тарас Степаненко пропустит встречу из-за перебора желтых карточек, а Андрею Пятову, Дарио Срне и Исмаили предоставлен отдых.
Таким образом, на матч с "Брагой" Пауло Фонсека взял 19 футболистов.
Вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий, Олег Кудрик;
Защитники: Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Александр Кучер, Николай Матвиенко, Василий Кобин;
Полузащитники: Вячеслав Танковский, Тайсон, Фред, Марлос, Максим Малышев, Бернард, Дентиньо, Виктор Коваленко;
Нападающие: Андрей Борячук, Факундо Феррейра.
Матч не будет иметь для "Шахтера" турнирного значения. Ранее донецкая команда гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.