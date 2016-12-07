Белорусский тренер Кононов не возглавит киевское "Динамо" - СМИ

Киевское "Динамо" не смогло договориться о контракте с белорусским тренером Олегом Кононовым, сообщает Sport Arena.

По информации СМИ, стороны действительно вели переговоры, но к соглашению прийти не смогли. Таким образом, руководство клуба может переключиться на другие кандидатуры на должность главного тренера команды.

Ранее ряд изданий отмечал, что в сферу интересов "Динамо" также входит Александр Хацкевич, который ранее уже работал в системе клуба, а вчера покинул сборную Беларуси.

Кроме того, "Динамо" может оставить на должности главного тренера Сергея Реброва, который вчера привел команду к разгромной победе над турецким "Бешикташем" (6:0) в Лиге чемпионов. Контракт Реброва с "Динамо" заканчивается летом 2017 года, а информацию о своем уходе нынешний наставник киевлян называет слухами.

Напомним, ранее в России сообщали о том, что "Динамо" близко к заключению контракта с экс-тренером львовских "Карпат" и ФК "Севастополь" Олегом Кононовым. Позже украинские медиа подтведили интерес "Динамо" к белорусскому специалисту.