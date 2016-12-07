Киевское "Динамо" заработало более 15 миллионов евро за участие в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" заработало 15,2 миллиона евро за участие в Лиге чемпионов в сезоне 2016\17, сообщает ua-football.com.

Попадание в групповой этап ЛЧ принесло киевскому клубу 12,7 миллион евро. Выездные ничьи с "Бешикташем" и "Наполи" принесли "Динамо" 1 миллион евро, а победа над "Бешикташем" в Киеве - еще 1,5 миллиона.

Ожидается, что доходы клуба увеличатся после того, как УЕФА распределит прибыль за телетрансляции. Вероятно, это будет уже в конце текущего сезона.

Напомним, вчера "Динамо" завершило сезон в еврокубках, заняв последнее месте в своей группе Лиги чемпионов.