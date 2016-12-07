Киевское "Динамо" заработало более 15 миллионов евро за участие в Лиге чемпионов
15:42, 07 декабря 2016Футбол
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Спортивные результаты команды принесли команде лишь 2,5 миллиона из этой суммы.
"Динамо" заработало в ЛЧ более 15 миллионов евро / Reuters
Киевское "Динамо" заработало 15,2 миллиона евро за участие в Лиге чемпионов в сезоне 2016\17, сообщает ua-football.com.
Попадание в групповой этап ЛЧ принесло киевскому клубу 12,7 миллион евро. Выездные ничьи с "Бешикташем" и "Наполи" принесли "Динамо" 1 миллион евро, а победа над "Бешикташем" в Киеве - еще 1,5 миллиона.
Ожидается, что доходы клуба увеличатся после того, как УЕФА распределит прибыль за телетрансляции. Вероятно, это будет уже в конце текущего сезона.
Напомним, вчера "Динамо" завершило сезон в еврокубках, заняв последнее месте в своей группе Лиги чемпионов.
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