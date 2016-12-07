19 игроков "Манчестер Юнайтед" прибудут в Одессу на матч Лиги Европы против "Зари"

Делегация английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с луганской "Зарей" будет насчитывать 19 игроков, сообщает официальный сайт "МЮ".

В Украину приедет сильнейший состав команды.

В заявку клуба тренер Хозе Моуриньо включил: вратари - Де Хеа, Ромеро, Джонстон; защитники - Фосу-Менса, Джонс, Байи, Рохо, Блинд, Янг; полузащитники - Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Мата, Мхитарян; нападающие - Марсьяль, Рэшфорд, Руни, Ибрагимович.

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По разными причинам матч пропустят Майкл Каррик, Маттео Дармиан, Антонио Валенсия (получили отдых), Люк Шоу, Крис Смоллинг (травмированы) и Бастиан Швайнштайгер (не заявлен для участия в Лиге Европы).

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы "Заря" - "Манчестер Юнайтед" состоится в Одессе в четверг, 8 декабря. Начало игры - в 20.00 по киевскому времени.

"Заря" досрочно заняла последнее место в группе и лишилась всех шансов на продолжение борьбы в плей-офф, весной 2017 года. "Манчестер Юнайтед" для гарантированного продолжения борьбы в турнире необходима в Одессе только победа.