Ребров пристыдил болельщиков "Динамо" после матча с "Бешикташем"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что во время домашнего матча команды против "Бешикташа" (6:0) турецких болельщиков было больше, чем, украинских. Слова наставника киевлян приводит официальный сайт "Динамо".

"Нашим болельщикам должно быть стыдно, что у "Бешикташа" больше болельщиков на нашем стадионе. Да, мы должны отвечать за это своей игрой, я с этим согласен.

Но, наверное, болельщики тоже должны жертвовать своим временем, чтобы прийти и поддержать команду в трудное время. Трудные моменты бывают у каждой команды, но мы должны быть вместе. Болельщики должны поддерживать свою команду, особенно во время неудач", – сказал Ребров.

Отметим, что матч "Динамо" – "Бешикташ", как и ожидалось, установил антирекорд посещаемости в еврокубках на НСК "Олимпийский" после его реконструкции в 2012 году. На матче присутствовали 14 036 зрителей, из которых около половины являлась турецкими болельщиками.

Напомним, вчера киевское "Динамо" разгромило "Бешикташ" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 6:0. Голы забивали шесть разных футболистов - Артем Беседин, Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Дерлис Гонсалес, Сергей Сидорчук и Жуниор Мораес.