ФФУ подведет итоги года на церемонии "Футбольные звезды Украины-2016"

Федерация футбола Украины (ФФУ) и Ассоциация футболистов-профессионалов Украины (АФПУ) проведут 12 декабря специальное мероприятие "Футбольные звезды Украины-2016", сообщает официальный сайт ФФУ.

Событие состоится после матча киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на НСК "Олимпийский" и будет приурочено к 25-летию ФФУ.

"В рамках торжественной церемонии будут выбраны и награждены лучшие игроки мужских и женских соревнований по футболу, футзалу и пляжному футболу, сформирована символическая сборная чемпионата Украины по версии футболистов-профессионалов, а также определен лучший гол", - говорится в сообщении ФФУ.

Напомним, матч 18-го тура Премьер-лиги "Динамо" - "Шахтер" состоится в понедельник, 12 декабря. Начало встречи - 21:00.