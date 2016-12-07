"Динамо" установило ряд клубных достижений в матче с "Бешикташем"

Киевское "Динамо" установило во вчерашнем матче с турецким "Бешикташем" в Лиге чемпионов несколько статистических достижений, сообщает Sport Arena.

В частности, счет 6:0 стал рекордным разгромом для "Динамо" в матчах основной части Лиги чемпионов. Ранее максимальной разницей, с которой киевляне побеждали соперника в ЛЧ, были четыре гола. Со счетом 4:0 "Динамо" в сезоне 1997/98 обыграло "Барселону" и в сезоне 2000/01 - бельгийский "Андерлехт".

Если учитывать квалификационные матчи ЛЧ, то рекорд "Динамо" остался в матче против валлийского "Барри Тауна" в июле 1998 года. Тогда команда Валерия Лобановского разгромила соперников со счетом 8:0 - четыре мяча забил Сергей Ребров, дубль сделал Андрей Шевченко, по голу забили Алексей Герасименко и Валентин Белькевич.

Кроме того, эта победа "Динамо" стала 150-й для украинских клубов в Лиге чемпионов или Кубке чемпионов. Наибольшее количество побед у "Динамо" – 96, у "Шахтера" – 45, у "Днепра" – 5, у "Зари" – 2, у "Металлиста" и "Таврии" по — 1.

Также в матче было установлено несколько индивидуальных достижений. Футболисты "Динамо" Артем Беседин и Сергей Сидорчук забили свои первые мячи в еврокубках, а Андрей Ярмоленко впервые поразил ворота соперника в домашнем матче основного раунда ЛЧ. Ранее лидеру "Динамо" удавалось трижды забивать голы в Лиге чемпионов, но каждый раз это происходило в выездных встречах.

Напомним, вчера киевское "Динамо" разгромило "Бешикташ" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 6:0. Голы забивали шесть разных футболистов - Артем Беседин, Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Дерлис Гонсалес, Сергей Сидорчук и Жуниор Мораес.

Несмотря на победу, "Динамо" вылетело из розыгрыша еврокубков в нынешнем сезоне.