Динамовцы громят "Бешикташ", а турки - НСК "Олимпийский" (фоторепортаж)

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Динамо" и "Бешикташ" закончился победой киевлян со счетом 6:0.

Игра проходила на стадионе Олимпийский в Киеве. Матч начался с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в Колумбии.

Судьба матча была решена еще в первом тайме, когда киевляне забили четыре гола в ворота опонента. Счет на 9-й минуте матча открыл Артем Беседин.

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Фанаты "Бешикташа" нагрянули в Киев в количестве 8 тысяч человек. И хотя билетов на официальный гостевой сектор им было выделено менее 3 тысяч, все сумели попасть на трибуны (просто купили билеты в кассе на общих условиях). В итоге именно турки оказались в большинстве – 8 против 6 тысяч украинских болельщиков. И "оторвались" по полной программе, пишет newsone.ua.

Еще перед матчем в центре Киева состоялось несколько масштабных стычек между украинскими и турецкими фанатами. Есть пострадавшие, порядка 10-ти человек получили ножевые ранения.

На самом же стадионе фанаты "Бешикташа" в перерыве устроили "перформанс" с вырванными сиденьями кресел, и метаниями их в сторону украинских трибун. Подтянувшийся на трибуну спецназ полиции локализовал конфликт без мордобоя. Но к тому времени на трибунах осталось от силы полтысячи турок, остальные покинули стадион.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, "Динамо" "громко хлопнуло дверью" в последнем матче в еврокубках сезона 2016/17, одержав первую и единственную победу в турнире. Команда заняла последнее 4-е место в группе Лиги чемпионов и завершила свои выступения на международной арене.