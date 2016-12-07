Ребров: Бешикташ не заслуживал такого крупного поражения

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров поделился впечатлениями от победы над "Бешикташем" в заключительном для украинской команды матч Лиги чемпионов в сезоне 2016/17, сообщает SportArena.

«Хотел бы высказать слова благодарности тренеру Бешикташа. Команда не заслуживала такого поражения», — начал Ребров послематчевую пресс-конференцию.

«Мы дисциплинировано сыграли в обороне. О втором тайме нет смысла говорить. Команда выполнила установку. Случилось так, как случилось. Лучший ли матч? Этот поединок с горчинкой, потому что он ничего не решал. Мы играли за свою честь, я говорил ребятам. Мы проигрывали матчи только из-за своих ошибок. Наверное, это хорошая игра. Она складывалась до и после удаления по-разному. Футболисты Бешикташа восприняли удаление очень болезненно. И все же команда показала, что у нее есть будущее», - отметил тренер.

На 29-й минуте матча при счете 1:0 в пользу Динамо Бешикташ остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Андреас Бек. Во втором тайме (56-я минута) также заработал удаление форвард турецкой команды Венсан Абубакар. «Я не считаю, что одно удаление должно ломать игру команды, которая борется за плей-офф Лиги чемпионов. Я повтора еще не видел, и комментировать не могу, но, с моей точки зрения, нарушение было. И я бы хотел напомнить, что до удаления счет был 1:0 в нашу пользу и не нужно преуменьшать игру нашей команды».

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Перед матчем команд в Киеве состоялась большая драка между фанатами Динамо и Бешикташа, а во время игры болельщики турецкой команды устроили массовые беспорядки и даже подрались с полицией. «Я не следил за турецкими болельщиками, но они всегда так болеют. Наверное, любой команде приятно, когда их поддерживают так на выезде. Но, повторюсь, я не видел, как они болели и что делали, я был сосредоточен на игре. Как я могу комментировать? Наши болельщики тоже попадали в больницы в Неаполе. Все знали, куда ехали. Да, я знал о стычках, но я, в свою очередь, должен думать о футболе. Я всегда говорил, что болельщики должны поддерживать свою команду, особенно в таких играх. И, возможно, жертвовать своим временем. Мы, в свою очередь, отвечаем за это своей игрой. Сегодня я видел, как болельщики шли, срывали сидения со второго яруса и кидали вниз. И я не думаю, что это были болельщики Динамо».

Несмотря на победу со счетом 6:0, Динамо еще до матча с Бешикташем лишилось шансов на еврокубковую весну, финишировав на 4-м месте в группе (5 очков). В воскресенье, 11 декабря, команда Сергея Реброва сыграет против Шахтера в рамках УПЛ, где Горняки уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая Динамо на 10 очков. Да, сегодня историческая победа, но завтра нужно забыть и готовиться к Шахтеру. Да, это будет важнейшая игра в году. Как мы к ней подготовимся — покажет время. Мы отдадим все силы».

Как сообщал УНИАН, во вторник "Динамо" обыграло "Бешикташ" в Лиге чемпионов со счетом 6:0, на мажорной ноте завершив выступления в еврокубках сезона 2016/17.