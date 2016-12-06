Лига чемпионов. "Бавария" победила "Атлетико", "Барселона" разгромила "Боруссию" (результаты матчей)
Сегодня завершился групповой этап турнира в группах A, B, C и D.
Сегодня состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C и D.
Ранее в этих группах уже были известны шесть команд, которые квалифицировались в плей-офф Лиги чемпионов - это английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", французский "ПСЖ", испанские "Барселона" и "Атлетико", немецкая "Бавария".
Теперь к ним присоединились итальянский "Наполи" и португальская "Бенфика".
Участие в Лиге Европы продолжат болгарский "Лудогорец", турецкий "Бешикташ", немецкая "Боруссия" Менхенгладбах и российский "Ростов".
Группа А:
Базель (Швейцария) - Арсенал (Англия) - 1:4 (0:2)
Голы: Думбия (78) - Лукас Перес (8, 16, 47), Ивоби (54).
ПСЖ (Франция) - Лудогорец (Болгария) - 2:2 (0:1)
Голы: Кавани (61), Ди Мария (90) - Мисиджан (15), Вандерсон (69).
Положение команд:
1. Арсенал - 14;
2. ПСЖ - 12;
3. Лудогорец - 3;
4. Базель - 2.
Группа В:
Динамо (Украина) - Бешикташ (Турция) - 6:0 (4:0)
Голы: Беседин (9), Ярмоленко (31, с пенальти), Буяльский (33), Дерлис Гонсалес (45), Сидорчук (60), Мораес (77).
Бенфика (Португалия) - Наполи (Италия) - 1:2 (0:0)
Голы: Рауль Хименес (87) - Кальехон (60), Мертенс (79).
Положение команд:
1. Наполи - 11;
2. Бенфика - 8.
3. Бешикташ - 7;
4. Динамо - 5;
Группа С:
Барселона (Испания) - Боруссия Менхенгладбах (Германия) - 4:0 (1:0)
Голы: Месси (16), Арда Туран (50, 53, 67).
Манчестер Сити (Англия) - Селтик (Шотландия) - 1:1 (1:1)
Голы: Ихеаначо (8) - Робертс (4).
Положение команд:
1. Барселона - 15;
2. Манчестер Сити - 9;
3. Боруссия М - 5;
4. Селтик - 3.
Группа D:
Бавария (Германия) - Атлетико (Испания) - 1:0 (1:0)
Гол: Левандовски (28)
ПСВ (Нидерланды) - Ростов (Россия) - 0:0
Положение команд:
1. Атлетико - 15;
2. Бавария - 12;
3. Ростов - 5;
4. ПСВ - 2.