Лига чемпионов. "Бавария" победила "Атлетико", "Барселона" разгромила "Боруссию" (результаты матчей)

Сегодня состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C и D.

Ранее в этих группах уже были известны шесть команд, которые квалифицировались в плей-офф Лиги чемпионов - это английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", французский "ПСЖ", испанские "Барселона" и "Атлетико", немецкая "Бавария".

Теперь к ним присоединились итальянский "Наполи" и португальская "Бенфика".

Участие в Лиге Европы продолжат болгарский "Лудогорец", турецкий "Бешикташ", немецкая "Боруссия" Менхенгладбах и российский "Ростов".

Группа А:

Базель (Швейцария) - Арсенал (Англия) - 1:4 (0:2)

Голы: Думбия (78) - Лукас Перес (8, 16, 47), Ивоби (54).

ПСЖ (Франция) - Лудогорец (Болгария) - 2:2 (0:1)

Голы: Кавани (61), Ди Мария (90) - Мисиджан (15), Вандерсон (69).

Положение команд:

1. Арсенал - 14;

2. ПСЖ - 12;

3. Лудогорец - 3;

4. Базель - 2.

Группа В:

Динамо (Украина) - Бешикташ (Турция) - 6:0 (4:0)

Голы: Беседин (9), Ярмоленко (31, с пенальти), Буяльский (33), Дерлис Гонсалес (45), Сидорчук (60), Мораес (77).

Бенфика (Португалия) - Наполи (Италия) - 1:2 (0:0)

Голы: Рауль Хименес (87) - Кальехон (60), Мертенс (79).

Положение команд:

1. Наполи - 11;

2. Бенфика - 8.

3. Бешикташ - 7;

4. Динамо - 5;

Группа С:

Барселона (Испания) - Боруссия Менхенгладбах (Германия) - 4:0 (1:0)

Голы: Месси (16), Арда Туран (50, 53, 67).

Манчестер Сити (Англия) - Селтик (Шотландия) - 1:1 (1:1)

Голы: Ихеаначо (8) - Робертс (4).

Положение команд:

1. Барселона - 15;

2. Манчестер Сити - 9;

3. Боруссия М - 5;

4. Селтик - 3.

Группа D:

Бавария (Германия) - Атлетико (Испания) - 1:0 (1:0)

Гол: Левандовски (28)

ПСВ (Нидерланды) - Ростов (Россия) - 0:0

Положение команд:

1. Атлетико - 15;

2. Бавария - 12;

3. Ростов - 5;

4. ПСВ - 2.