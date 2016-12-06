"Динамо" с рекордным счетом разгромило "Бешикташ" в матче Лиги чемпионов

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч Лиги чемпионов, в котором "Динамо" принимало турецкий "Бешикташ" из Стамбула и обыграло соперника со счетом 6:0.

Судьба матча была решена еще в первом тайме, когда киевляне забили четыре гола в ворота оопонента.

Счет на 9-й минуте матча открыл Артем Беседин. В конце первого получаса игры Андрей Ярмоленко реализовал пенальти, а спустя 2 минуты, на 32-й, Виталий Буяльский забил третий гол. Наконец, уже в добавленное арбитром время, на 45+3 минуте, Дерли з Гонсалес забил четвертый гол в ворота турок.

После перерыва игра заметно успокоилась, но еще два голевых момента хозяева поля создали. На 60-й минуте гол забил Сергей Сидорчук, а на 77-й - Жуниор Мораес.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, "Динамо" "громко хлопнуло дверью" в последнем матче в еврокубках сезона 2016/17, одержав первую и единственную победу в турнире. Команда заняла последнее 4-е место в группе Лиги чемпионов и завершила свои выступения на международной арене.