Дерлис, Беседин и Бурда выйдут в основе "Динамо" на матч с "Бешикташем"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров выпустит восемьь украинских игроков в основном составе команды на матч против "Бешикташа".

Состав команд опубликован на официальном сайт УЕФА.

Обращает на себя внимание присутствие в старте 20-летнего форварда Артура Беседина и 21-летнего защитника Никиты Бурды. Бурда последний раз играл за "Динамо" в сентябре 2015 года.

Также в основе появится парагвайский полузащитник Дерлис Гонсалес, который ранее был травмирован и не играл в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ против "Наполи".

Полностью состав "Динамо" выглядит так:

72. Артур Рудько — 24. Домагой Вида, 34. Евгений Хачериди, 26. Никита Бурда, 5. Виторину Антунеш — 17. Сергей Рыбалка — 10. Андрей Ярмоленко, 16. Сергей Сидорчук, 29. Виталий Буяльский, 25. Дерлис Гонсалес — 41. Артур Беседин.

Запасные: 35. Максим Коваль, 9. Николай Морозюк, 11. Мораес, 15. Виктор Цыганков, 18. Никита Корзун, 19. Денис Гармаш, 27. Евгений Макаренко.

Игра 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Динамо" и "Бешикташем" состоится сегодня, 6 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи - 21:45. УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.