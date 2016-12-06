Фанаты "Бешикташа" растоптали флаг "Динамо" на Майдане (видео)

20:36, 06 декабря 2016
Футбол
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Фанаты турецкого "Бешикташа" отметились провокационным поведением в центре Киева.

Фаны турецкой команды вызывающе ведут себя в Киеве / haberler.com

В сети появилось видео, на котором турецкие фаны топчут флаг "Динамо" на Майдане.

Ранее появились сведения о том, что фанаты "Динамо" и "Бешикташа" подрались около НСК "Олимпийский".

На матч Лиги чемпионов "Динамо" - "Бешикташ" приехали около 2,8 тыс. болельщиков турецкого клуба. 

Матч состоится 6 декабря вечером на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21.45.

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