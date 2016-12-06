Экс-игрок киевского "Динамо" Хацкевич уволен с поста главного тренера сборной Беларуси

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» объявила об официальном расторжении контракта с главным тренером национальной футбольной сборной страны Александром Хацкевичем, сообщает АБФФ.

В связи с неудовлетворительными результатами команды на осеннем отрезке отбора к ЧМ-2018 рулевому было предложено скорректировать финансовые условия контракта в сторону понижения.

"По этому поводу между главой АБФФ Сергеем Николаевичем Румасом и Александром Николаевичем Хацкевичем состоялся диалог, по итогам которого главный тренер сборной отказался принять новые обязательства. В результате было принято решение разорвать с Александром Хацкевичем соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Хацкевич был назначен на должность главного тренера сборной Белоруссии 4 декабря 2014 года. В отборочном турнире Евро-2016 команда под его руководством заняла 4-е место в Группе с комнадами Испании, Словакии, Украины, Люксембурга и Македонии. Белорусы набрали 11 очков, обогнав только команды Люксембурга и Македонии.

В текущем отборе ЧМ-2018 команда занимает после 4-х туров 5-е место в Группе со сборными Франции, Нидерландов, Швеции, Болгарии и Люксембурга.

В бытность игрока Хацккевич провел в киевском "Динамо" с 1996 по 2003 годы. Является 7-кратным чемпионом и 4-кратным обладателем Кубка Украины.