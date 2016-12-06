Лига чемпионов. Динамо - Бешикташ - 6:0: онлайн-трансляция

Сегодня, 6 декабря, киевское "Динамо" проводит домашний матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против турецкого "Бешикташа".

На данный момент "Динамо" набрало в пяти матчах группового турнира ЛЧ два очка и уже потеряло шансы квалифицироваться в плей-офф любого из еврокубков. Тем не менее, перед матчем главный тренер киевлян Сергей Ребров пообещал выставить сильнейший состав, который "будет биться за первую победу в сезоне Лиги чемпионов".

У "Бешикташа" мотивация перед игрой будет совсем другой. Стамбульская команда под руководством известного тренера Шенола Гюшеша впервые в своей истории может выйти в плей-офф ЛЧ. Победа над "Динамо" гарантирует гостям участие в 1/8 финала турнира, в случае ничьей в Киеве, турецким "орлам" останется надеяться лишь на то, что в параллельном матче группы "Бенфика" обыграет "Наполи". "Для меня матч с "Динамо" будет самым важным в году", - заявил перед игрой Гюнеш.

Напомним, матч в Стамбуле между "Бешикташем" и "Динамо" завершился ничьей 1:1. Перед сегодняшним матчем букмекеры отдают незначительное преимущество "Бешикташу" - на победу турков можно сделать ставку с коэффициентом 2,5, в то время как на успех "Динамо" ставят до с коэффициентами до 3,15.

Матч "Динамо" - "Бешикташ" начнется на киевском НСК "Олимпийский" в 21:45.

ТВ-трансляцию игры проведут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Здравствуйте, дорогие болельщики!

Ранее стали известны стартовые составы команд. Основа "Динамо" выглядит так:

Основной состав "Бешикташа":

1. Фабри, 3. Адриано, 6. Душко Тошич, 30. Марсело, 32. Андреас Бек, 13. Атиба Хатчинсон, 15. Огюзхан Озьякуп, 18. Толгай Арслан, 7. Рикардо Куарежма, 10. Олкай Сахан, 9. Венсан Абубакар.

Комментатор матча сообщил, что из-за взрывов на стадионе, которые производили болельщики "Бешикташа", проведение игры было под вопросом. Но, кажется, сейчас все нормально, и встреча начнется вовремя.

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Матч начался!

1. "Динамо" сразу же попробовало атаковать, а Беседин даже попрессинговал турецких защитников.

2. Вида сам прошел со своей половины через центр и пытался отдать обостяющую передачу на Беседина - вышло неточно.

3. Снова "Динамо" доставило мяч на половину поля "Бешикташа", где Фабри легко забрал мяч в руки.

4. Вида легко перехватил острую, но бесхитростную передачу турок в штрафную площадку "Динамо" на Абубакара.

5. "Динамо" проводило атаку по правому флангу, но потеряло мяч.

6. Едва голевой момент не создал "Бешикташ". Куарежма вошел в штрафную площадку "Динамо", но не придумал, что делать дальше. Банальная подача на партнера - потеря мяча.

7. Ярмоленко с лицевой линии подавал мяч в штрафную "Бешикташа" - мяч оказался в руках Фабри.

8. "Бешикташ" контролирует мяч в поисках возможности для голевого момента.

9. ГОООООООООООООООООЛ! Ярмоленко прошел с правого фланга вдоль лицевой линии, сделал прострел на Беседина, который замкнул передачу.

11. "Динамо" продолжает прессинговать "Бешикташ" на его половине поля.

12. Ярмоленко наносил удар издали - Фабри легко взял мяч в руки.

13. Бурда выбил мяч на угловой после острой передачи Абубакара на Шахана. После подачи стандарта Рудько без проблем словил мяч в руки.

14. "Динамо" по-прежнему стремиться атаковать ворота "Бешикташа". Ощущается, что на игроках киевлян нет турнирного давления.

15. Дерлис классно отдавал передачу на Сидорчука, и Сергею немного не хватило, чтобы выйти один на один с Фабри.

16. Абубакару не дали создать опасность у ворот "Динамо" на правом фланге.

18. Турки фолили на Сидорчуке во время потенциально опасной атаки "Динамо", но арбитр оставил эпизод без внимания.

19. Куарежма остро подавал с левого фланга, но Виде удалось выиграть верховую борьбу в своей штрафной и выбить мяч подальше от своих ворот.

20. Первое предупреждение в матче получает Озьякуп за срыв контратаки "Динамо".

21. Ярмоленко не смог принять мяч в штрафной "Бешикташа" после подачи Дерлиса. Но, как оказалось, Андрей еще и был в офсайде.

22. Куарежма классно прошел по левому флангу и сделал прострел в штрафную, на который никто из его партнеров по "Бешикташу" не успел.

23. Рудько не смог словить мяч после подачи с фланга от Куарежмы, и Антунешу пришлось срочно выбивать мяч на угловой.

24. После подачи углового от Куарежмы мяч дошел до Абубакара, но удар у камерунца не вышел.

25. Беседин получил повреждение после столкновения с Тошичем и лежит на газоне.

26. Опасно!Абубакар пробивал с правого угла вратарской "Динамо" в дальний угол - немного мимо.

27. Еще один заброс "Бешикташа" на правый фланг Шахану не получился - турецкий полузащитник до мяча не достал.

28. Пенальти в ворота "Бешикташа" и красная карточка Андреасу Беку, за то, что сбил Дерлиса при выходе один на один с Фабри.

30. ГОООООООООООООЛ! Андрей Ярмоленко с точки делает счет 2:0!!!

31. Тем временем, Абубакар получил желтую карточку.

32. ГООООООООООООООООЛ! Это Виталий Буяльский делает счет 3:0, удачно сыгрыв на добивании и перебросив вратаря Фабри. Вот это да!

34. Сидорчук сфолил в центре поля. Ничего особенного.

35. "Динамо" легко остановило атаку "Бешикташа" и начало новую контратаку. Явно идет игра у чемпионов Украины в первом тайме.

36. Шахан сбил Дерлиса и едва не договорился до желтой карточки. Стандарт для "Динамо" на левом фланге.

37. Ярмоленко делал подачу на Сидорчука, но Сергей неудачно принял мяч и выпустил его за пределы поля.

38. Ярмоленко и Дерлис поменялись флангами и пытались создать голевой момент у ворот "Бешикташа". Турки отбились.

39. Буяльский лежит на газоне после столкновения с оппонентом. Врачи окажут ему помощь.

41. Антунеш едва не обрезал команду - Хачериди подстраховал и успел опередить Абубакара.

42. Обостряющая передача на Дерлиса у "Динамо" не прошла.

43. Бурда получает желтую карточку за фол на Тошиче. У "Бешикташа" будет стандарт на левом фланге.

44. Хачериди выбил мяч головой после подачи от Куарежмы.

45. Еще один неплохой штрафной заработал "Бешикташа" после фола Рыбалки. Куарежма бьет в стенку, от которой мяч ушел на угловой.

45+1. После углового у ворот "Динамо" было небезопасно, но киевляне отбились.

45+1. Рыбалка наносил удар издали - очень и очень неточно.

45+2. ГОООООООООООООООЛ! Дерлис закрывает контратаку "Динамо" точным ударом из-за пределов штрафной площадки. Мяч рикошетом от игрока "Бешикташа" перелет вратаря и залетел в ворота.

Первый тайм окончен! 4:0!

Замены у "Бешикташа". Появились на поле защитник Гекхан Генул и форвард Ченк Тосун.

Начался второй тайм!

46. "Бешикташ" начал активнее второй тайм.

47. Абубакар поыптался накрутить оппонента на левом фланге, но попытка оказалсь неудачной.

48. Тосун пробивал издали - Хачериди заблокировал удар.

49. Адриано очень грубо сыграл против Ярмоленко на правом фланге атаки "Динамо". Желтая карточка бразильцу.

50. Теперь Адриано сфолил в центре поля.

51. Рыбалка неплохо пробивал из-за пределов штрафной площадки - Фабри забрал мяч в руки.

52. Буяльский едва не забил пятый гол! Виталий ворвался в штрафную площадку "Бешикташа", красиво перебросил мяч мимо защитника, но уперся в Фабри.

53. Рудько легко забрал мяч после атаки "Бешикташа".

55. Ярмоленко сметился с правого фланга в центр, обходил защитников и упал. Но судья решил оставить эпизод без внимания.

56. Вида подарил мяч Абубакару, но потом сам же справился с атакой "Бешикташа".

57. Абубакар еще и сфолил на Виде, за что получил желтую карточку, которая стала второй для него. Удаление камерунца - "Бешикташ" остается вдевятером.

58. Сидорчук вступил в перепалку с Куарежмой. Обошлось без карточек.

59. "Динамо" контролирует мяч в центре поля. "Бешикташ" не возражает.

60. ГООООООООООООЛ. Буяльский начал атаку на левом фланге, а Сергей Сидорчук ударом из-за пределов штрафной площадки ее закончил. Это 5:0!

62. Тошич заблокировал удар Ярмоленко по воротам "Бешикташа".

64. Буяльский делал заброс со своей половины поля на Ярмоленко, но Андрей мяч не достал.

65. Никита Корзун собирается выйти на поле.

65. Дерлис пытался закрутить мяч в дальний угол, но попал прямо в Фабри.

66. Никита Корзун вышел на поле вместо Сергея Сидорчука. Это первая замена у "Динамо".

67. "Бешикташ" продолжает атаковать ворота "Динамо", но до удара дело не доходит.

68. Ярмоленко очень хочет забить гол с игры. Он врывался в штрафную площадку "Бешикташа", но упал после столкновения с Адриано.

69. Виктор Цыганков вышел вместо одного из главных героев матча Дерлиса Гонсалеса.

70. И капитуляционная замена у "Бешикташа". Куарежма уходит с поля - Керим Фрай выходит.

71. Цыганков толкьо вышел на поле, а уже попал в офсайд.

72. Ярмоленко отдавал передачу из глубины поля на Цыганкова - неудачно.

73. Антунеш подавал с левого фланга, но мяч улетел за пределы поля.

74. "Бешикташ" удерживает мяч на своей половине поля, "Динамо" прессингует.

75. Быстрая атака "Динамо" завершилась прострелом Антунеша на Буяльского, который пробил точно в руки Фабри.

76. Вместо автоар первого гола Артема Беседина на поле вышел Мораес.

77. ГООООООООООООООООЛ! Ярмоленко вышел один на один с Фабри - с его ударом кипер "Бешикташа" справился, но тут как тут был Мораес, добавший мяч в пустые ворота - 6:0.

79. Момент! Мораес вышел один на один с Фабри, но из выгодной позиции крученным ударом пробил мимо дальнего угла ворот.

80. Штанга! Очень красиво пробивал Рыбалка из-за пределов штрафной площади, но мяч попал в каркас ворот.

81. Бурда подавал с правого фланга - защитник "Бешикташа" перевел матч на угловой.

83. Продолжает доминировать на поле "Динамо". В ожидании следующих ударов по воротам.

84. "Бешикташ" старается как можно дольше удерживать мяч на своей половине поля, чтобы максимально убить время до конца матча.

86. Уже и "Динамо" не особо стремится забивать седьмой гол. Матч движется к концу.

88. Цыганков атаковал по левому флангу, но не смог заработать даже угловой. Кстати, угловых "Динамо" в этом матче не подавало вовсе.

89. Продолжает контролировать мяч "Динамо" без обострений у ворот гостей.

Матч окончен! Тотальная победа "Динамо" со счетом 6:0.