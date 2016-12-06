Новый обладатель футбольного "Золотого мяча" будет назван на следующей неделе
14:13, 06 декабря 2016Футбол
292
Имя победителя одновременно объявят издания France Football и L'Equipe.
Новый обладатель "Золотого мяча" станет известен 12 декабря / francefootball.fr
Обладатель "Золотого мяча" лучшему футболисту мира 2016 года будет назван в следующий понедельник, 12 декабря. Об этом сообщает издание France Football, которое является учредителем самой престижной индивидуальной награды в мире футбола.
Результаты будут одновременно опубликованы на сайте Francefootball.fr и оглашены в эфире канала L’Equipe.
Награда будет вручена по результатам опроса 173 журналистов из разных стран, привлекаемых изданием в качестве экспертов.
Напомним, ранее были названы 30 претендентов на получение "Золотого мяча". Фаворитом на победу считается форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter