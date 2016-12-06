Новый обладатель футбольного "Золотого мяча" будет назван на следующей неделе

Обладатель "Золотого мяча" лучшему футболисту мира 2016 года будет назван в следующий понедельник, 12 декабря. Об этом сообщает издание France Football, которое является учредителем самой престижной индивидуальной награды в мире футбола.

Результаты будут одновременно опубликованы на сайте Francefootball.fr и оглашены в эфире канала L’Equipe.

Награда будет вручена по результатам опроса 173 журналистов из разных стран, привлекаемых изданием в качестве экспертов.

Напомним, ранее были названы 30 претендентов на получение "Золотого мяча". Фаворитом на победу считается форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.