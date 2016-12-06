Шовковский, вероятно, уже сыграл свой последний матч за "Динамо"

Вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский подтвердил свои намерения завершить карьеру футболиста в конце 2016 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, вчера на пресс-конференции главный тренер "Динамо" Сергей Ребров сообщил, что перед игрой Лиги чемпионов с "Бешикташем" к нему обратился Шовковский с просьбой не заявлять на этот матч из-за травмы.

"Мы обсуждали с Сергеем Станиславовичем [Ребровым] возможность моего выхода в матче против "Бешикташа", но полученное мною повреждение, не оставило главному тренеру выбора, а меня заставит наблюдать и переживать за мою команду на трибуне стадиона", - объяснил Шовковский.

Таким образом, до истечения контракта с Шовковским, "Динамо", кроме матча с "Бешикташем, осталось провести одну игру - против донецкого "Шахтера" 12 декабря. Появление 41-летнего вратаря в этой встрече также выглядит малореально.

Таким образом, вероятно, Шовковский уже провел свой последний матч за киевский клуб. Это произошло 18 сентября в домашней игре против "Зари", которую "Динамо" проиграло со счетом 0:1. После этого место основного вратаря команды прочно занял Артур Рудько.

Напомним, Александр Шовковский выступает за "Динамо" с 1993 года. На его счету 426 матчей за команду в чемпионате Украины. В ноябре знаменитый вратарь объявил о намерении завершить карьеру по истечению своего контракта в 2016 году.