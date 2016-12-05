Погибшие в авиакатастрофе футболисты "Шапекоэнсе" признаны победителями Копа Судамерикана
Сегодня КОНМЕБОЛ официально объявил бразилський клуб победителем престижного турнира.
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила бразильский футбольный клуб "Шапекоенсе" победителем Копа Судамерикана (южноамериканский аналог Лиги Европы - ред.), сообщает BBC.
На прошлой неделе большинство футболистов этой команды погибло в авиакатастрофе. "Шапекоэнсе" летел на финальный матч Копа Судамерикана против колумбийского "Атлетико Насьональ", который должен был состояться 30 ноября в Медельине.
Отметим, что именно "Атлетико Насьональ" первым предложил отдать победу в турнире "Шапекоэнсе". За победу в соревновании бразильский клуб получит призовые в размере примерно двух миллионов долларов, а также право сыграть в следующем сезоне в Копа Либертадорес - главном международном турнире Южной Америки.
Напомним, в результате авиакатастрофы команды "Шапакоэнсе" погиб 71 человек. Среди них футболисты, тренеры, персонал клуба, журналисты и члены экипажа. Шесть пассажиров самолета выжили, один из которых - футболист Нету - находится в тяжелом состоянии.
Основанный в 1973 году клуб "Шапекоэнсе" впервые вышел в элитный дивизион бразильского футбола только в 2014 году. Клуб стал первой за три года бразильской командой, которая вышла в финал Кубка Южной Америки.