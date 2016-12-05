Погибшие в авиакатастрофе футболисты "Шапекоэнсе" признаны победителями Копа Судамерикана

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила бразильский футбольный клуб "Шапекоенсе" победителем Копа Судамерикана (южноамериканский аналог Лиги Европы - ред.), сообщает BBC.

На прошлой неделе большинство футболистов этой команды погибло в авиакатастрофе. "Шапекоэнсе" летел на финальный матч Копа Судамерикана против колумбийского "Атлетико Насьональ", который должен был состояться 30 ноября в Медельине.

Отметим, что именно "Атлетико Насьональ" первым предложил отдать победу в турнире "Шапекоэнсе". За победу в соревновании бразильский клуб получит призовые в размере примерно двух миллионов долларов, а также право сыграть в следующем сезоне в Копа Либертадорес - главном международном турнире Южной Америки.

Напомним, в результате авиакатастрофы команды "Шапакоэнсе" погиб 71 человек. Среди них футболисты, тренеры, персонал клуба, журналисты и члены экипажа. Шесть пассажиров самолета выжили, один из которых - футболист Нету - находится в тяжелом состоянии.

Основанный в 1973 году клуб "Шапекоэнсе" впервые вышел в элитный дивизион бразильского футбола только в 2014 году. Клуб стал первой за три года бразильской командой, которая вышла в финал Кубка Южной Америки.