Тренер "Бешикташа": Для меня игра с "Динамо" будет самой важной в этом году

Главный тренер стамбульского "Бешикташа" Шенол Гюнеш заявил, что завтрашний матч против "Динамо" станет для его команды главной игрой года. Слова Гюнеша на предматчевой пресс-конференции передает Sport Arena.

"У нас больше причин, чтобы выиграть завтрашний матч. У нас есть шанс выйти в следующий этап Лиги чемпионов. Этот матч будет таким, что, в случае победы, она будет важной не только для нас, но и для остальных команд.

Для меня лично это будет самый важный матч года. Мы будем играть с очень серьезным соперником. В играх Лиги чемпионов важны третья и четвертая игры. Они проиграли эти матчи и потеряли шанс пройти дальше. Там, где они не получили ни одного очка, мы заработали четыре, поэтому и вырвались вперед", - заявил Гюнеш.

Что касается снежной и морозной погоды в Киеве, то, по словам Гюнеша, его команда постарается к ним привыкнуть.

"Такие погодные условия непривычны не только для нас, но и для футбола в принципе. Тем не менее, мы проведем тренировку, чтобы привыкнуть", — отметил турецкий специалист.

Напомним, матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Бешикташ" состоится завтра, 6 декабря. Начало игры - 21:45.

Ранее "Динамо" потеряло все шансы выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.