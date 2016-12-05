Ребров: Завтра "Динамо" будет биться, чтобы одержать первую победу в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" выйдет на свой последний матч в нынешнем сезоне Лиги чемпионов против "Бешикташа" в сильнейшем составе. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер команды Сергей Ребров, передает официальный сайт клуба.

"Вы завтра увидите сильнейших игроков, оптимальный состав. Прибегать к ротации в Лиге чемпионов недопустимо, какое бы место не занимала команда, ведь это турнир, выступать в котором стремятся все. Игра с "Шахтером" через неделю, а не через два дня. Да, она для нас очень важна, но сначала у нас важнейшая игра Лиги чемпионов.

Как по мне, мы заслужили то количество очков, которое у нас есть сейчас. У нас были предпосылки для того, чтобы набрать больше зачетных баллов, но увы... Надеюсь и уверен, что завтра ребята выйдут на поле и будут биться ради того, чтобы одержать первую победу в нынешнем групповом турнире. Поэтому никакой ротации завтра не будет", - заявил Ребров.

Он также добавил, что неудача в субботнем матче чемпионата Украины против "Ворсклы" (2:2) может лишь поспособствовать хорошей подготовке "Динамо" к игре против "Бешикташа".

Читайте также"Динамо" может обновить антирекорд посещаемости на матче с "Бешикташем""Думаю, легче восстанавливаться именно после таких игр. Когда команда спокойна и находится в зоне комфорта, тогда намного тяжелее настроить футболистов. Когда же мы теряем очки, то ребята сами понимают, что в следующей игре мы должны приложить больше усилий. Как можно сейчас говорить о мотивации в Лиге чемпионов? Спросите у любого игрока, и я уверен, что все скажут, что готовы играть", - сказал главный тренер киевлян.

Ребров также отметил, что моорзная погода, которая завтра ожидается в Киеве, вряд ли станет преимуществом для "Динамо", поскольку "Бешикташ" будет предельно мотивирован в этой встрече.

"Думаю, в Лиге чемпионов, особенно в той ситуации, в которой находится сейчас "Бешикташ" – команда впервые в истории может выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов! – они точно не будут обращать внимание на погоду. Для наших же игроков подобная погода является абсолютно привычной. Бывало, мы играли и при -15, и при -10 градусов... Сейчас никаких проблем с полем нет, оно накрыто. Надеюсь, придут болельщики и даже по такой погоде поддержат нас. Но говорить о том, что -5 градусов могут как-то повлиять на итог матча, думаю, неправильно. Завтра будет серьезная борьба, серьезный матч как для "Бешикташа", так и для нас", - уверен Ребров.

Напомним, матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Бешикташ" состоится завтра, 6 декабря. Начало игры - 21:45.

Ранее "Динамо" потеряло все шансы выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.