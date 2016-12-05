"Динамо" может обновить антирекорд посещаемости на матче с "Бешикташем"

В завтрашнем матче Лиги чемпионов с "Бешикташем" прогнозируется еврокубковый антирекорд киевского "Динамо" на НСК "Олимпийский" после его реконструкции. Об этом сообщает segodnya.ua.

По данным издания, ожидается максимум 15 тысяч зрителей. На данный момент продано 12 тысяч билетов. При этом стамбульскую команду, по предварительной информации, будет поддерживать около 2,5 тысячи человек.

Напомним, билеты на "Динамо" – "Бешикташ" продаются по цене от 150 до 1500 грн. Матч состоится завтра, 6 декабря, начало игры - 21:45.

Предыдущий антирекорд был установлен на матче "Динамо" – "Бенфика" в октябре – 25 991 зритель.

До реконструкции НСК "Олимпийский" антирекордом "Динамо" в Лиге чемпионов был показатель в 5 000 зрителей на матче с португальской "Боавиштой" в октябре 2001 года. Это был последний матч ЛЧ для тренера "Динамо" Валерия Лобановского.