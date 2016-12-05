Спортивный суд отклонил апелляцию экс-президента ФИФА Блаттера

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и оставил в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Ранее экс-президент ФИФА Зепп Блаттер был обвинен в том, что в 2011 году неправомерно перевел 1,3 млн фунтов на счет экс-президента УЕФА Мишеля Платини за "консультативную деятельность".

За это он был лишен должности и получил 8-летний запрет на любую футбольную деятельность. Платини получил аналогичное наказание.

Позже наказания были уменьшены – Блаттеру до шести лет, Платини - до 4 лет.