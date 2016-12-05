Киевское "Динамо" за три года скрыло от государства 30 миллионов долларов налогов - СМИ

Киевское "Динамо" за прошедшие три года уклонилось от уплаты государству около 30 миллионов долларов. Об этом пишет Еspreso.tv, ссылаясь на данные полученные в Государственной фискальной службы (ГФС) и собственное расследование.

Издание опубликовало справку об официальных доходах футболистов и тренеров "Динамо" в течение 2013-2015 годов, составленную на основе данных ГФС.

Согласно ним, ведущие футболисты "Динамо" - Андрей Ярмоленко, Олег Гусев, Евгений Хачериди, Александр Шовковский, Мигель Велозу и другие - официально зарабатывали в течение каждого года чуть более 200 тысяч гривен.

При этом, по информации других СМИ, реальный доход футболистов "Динамо" гораздо выше. В частности, Андрей Ярмоленко получает доход в размере 5 миллионов долларов, а Евгений Хачериди - 2 миллиона долларов.

"Иными словами, официально в "Динамо" платят меньше 1% от реальных зарплат игроков. От налогообложения скрывается 99% доходов футболистов. При этом владельцы клуба экономят еще больше, отдавая в бюджет лишь мизерную часть обязательных при начислении зарплаты платежей", - пишет издание.

Отмечается, что основную часть зарплаты в "Динамо" выплачивают через оффшорную компанию. В частности, в реестре судебных решений указано, что один из футболистов "Динамо" в период с 2003-го по 2012-й год заработал в "Динамо" 183 тысячи гривен, в то время как от оффшорной компании Newport Management LTD, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, - 1,373 миллиона долларов. Эта же компания упоминается в решениях Международного супортивного суда (CAS) в Лозанне по делам экс-игроков "Динамо" Папе Диакате и Жерсона Маграо.

В целом, с 2013-го по 2015-й год "Динамо" выплатило своим игрокам и главному тренеру 15,4 миллиона гривен официальной зарплаты. В госбюджет поступило 2,3 миллиона гривен налогов.

"Если учесть, что в среднем игрок фактически получает 700-800 тысяч долларов в год, то сумма скрытых киевским клубом налогов за последние три года составляет примерно 30 миллионов долларов. А за последнее десятилетие эта цифра может достигать 100 миллионов долларов", - резюмирует издание.

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял, что громких приобретений киевский клуб в ближайшее время не планирует.