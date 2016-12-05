Половина клубов Первой лиги подозреваются в договорных матчах - ФФУ

Половина клубов украинской Первой футбольной лиги подозревается в участии в договорных матчах. Об этом сегодня на Совете лиг ПФЛ заявил глава комитета Федерации футбола Украины (ФФУ) по этике и честной игре Игорь Кочетов, сообщает Sport Arena.

"Существует около ста подозреваемых игроков, уже установлен определенный круг подозреваемых в организации — бывших футболистов, арбитров, тренеров, некоторые из которых живут за рубежом", - добавил он.

По словам Кочетова, на данный момент ни одна из украинских футбольных лиг не является полностью "чистой" от договорных матчей.

"Меру наказания определят компетентные органы по результатам расследований и судовых разбирательств. По конкретным лицам уже рассматривает дела КДК (Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ - ред.), но в интересах следствия мы их пока не называем, равно как и не говорим о том, что кто получит — это уже решится по итогам расследования.

Это могут быть разные сроки и разные наказания — соответственно к участию и вине отдельных лиц. Задача — выйти на организаторов. Это большая, титаническая, но очень важная работа", — отметил Кочетов.

Напомним, ранее в Первой лиге возник скандал после того, как на игру "Ильичевец" (Мариуполь) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) в букмекерских конторах была поставлена сумма более, чем 250 тысяч долларов.

После внутреннего расследования случившегося руководство "Горняк-Спорта" приняло решение о расторжении контракта со всеми своими игроками.