Белорус Кононов заменит Реброва на посту главного тренера "Динамо" - СМИ
Российские СМИ уверяют, что чемпионы Украины намерены уволить Реброва с занимаемой должности.
Новым главным тренером киевского "Динамо" станет белорусский специалист Олег Кононов, сообщает Матч ТВ.
В ближайшее время стороны должны окончательно согласовать детали и подписать контракт.
Кроме того, по информации СМИ, руководство "Динамо" планирует в ближайшее время отправить в отставку нынешнего главного тренера Сергея Реброва.
Напомним, Олег Кононов ранее работал в Украине, возглавляя львовские "Карпаты" и ФК "Севастополь". Последним клубом Кононова был российский ФК "Краснодар", в котором 50-летний специалист работал с августа 2013 года по сентябрь 2016 года.
Сергей Ребров возглавляет киевское "Динамо" с 2013 года. За это время он выиграл с командой два титула чемпиона Украины. Контракт Реброва с клубом завершается летом 2017 года.
Ранее греческие СМИ сообщали, а затем опровергали интерес к Реброву со стороны клуба ПАОК из Салоников.