Белорус Кононов заменит Реброва на посту главного тренера "Динамо" - СМИ

Новым главным тренером киевского "Динамо" станет белорусский специалист Олег Кононов, сообщает Матч ТВ.

В ближайшее время стороны должны окончательно согласовать детали и подписать контракт.

Кроме того, по информации СМИ, руководство "Динамо" планирует в ближайшее время отправить в отставку нынешнего главного тренера Сергея Реброва.

Напомним, Олег Кононов ранее работал в Украине, возглавляя львовские "Карпаты" и ФК "Севастополь". Последним клубом Кононова был российский ФК "Краснодар", в котором 50-летний специалист работал с августа 2013 года по сентябрь 2016 года.

Сергей Ребров возглавляет киевское "Динамо" с 2013 года. За это время он выиграл с командой два титула чемпиона Украины. Контракт Реброва с клубом завершается летом 2017 года.

Ранее греческие СМИ сообщали, а затем опровергали интерес к Реброву со стороны клуба ПАОК из Салоников.