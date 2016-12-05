Донецкий "Олимпик" согласен переехать из Сум в другой город

Донецкий футбольный клуб "Олимпик" готов переехать в любой город Украины, который предложит все необходимые условия для тренировок и игры футболистов. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на слова президента "Олимпика" Владислава Гельзина в интервью программе "Великий футбол".

Поводом для заявления стала отмена домашнего матча "Олимпика" против львовских "Карпат" на стадионе "Юбилейный" в Сумах из-за обледенения поля. Донецкой команде грозит в этой игре техническое поражение со счетом 0:3.

"Олимпик" готов к диалогу по переезду в любой другой город, где есть соответствующая инфраструктура и подходящий требованиям стадион", — сказал Гельзин.

Напомним, с 2014 года, когда "Олимпик" дебютировал в Премьер-лиге, клуб вынужден играть за пределами родного города из-за военного конфликта на Донбассе.

С того времени донецкая команда проводила большинство своих домашних матчей в Киеве на стадионе имени Банникова. Однако в начале нынешнего сезона "Олимпик" стал принимать соперников на стадионе "Юбилейный" в Сумах.